В сегодняшнем обмене нет ни одного "азовца", - Прокопенко призвал изменить подходы к освобождению пленных
Командир 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", бригадный генерал Денис (Редис) Прокопенко заявил, что среди украинцев, освобожденных в среду, 19 августа, из российского плена, нет ни одного "азовца".
Об этом он написал в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Отсутствие "азовцев" среди освобожденных из плена
"В сегодняшнем обмене пленными нет ни одного "азовца" и вообще ни одного военнослужащего Национальной гвардии, который защищал Мариуполь. Это означает, что более 600 моих побратимов и впредь будут ежедневно подвергаться пыткам в российских тюрьмах. Каждый день они будут находиться под огромным психологическим давлением. Не будут получать надлежащей медицинской помощи. Будут испытывать нечеловеческую боль и голод. И, как бы ужасно это ни звучало, но давайте будем смелыми и посмотрим правде в глаза — они будут продолжать гибнуть в плену от рук российских палачей", — заявил Прокопенко.
Призыв к изменению стратегии
Он подчеркнул, что существующие стратегии переговоров в отношении военнопленных полностью исчерпали себя. Военный призвал "испробовать другие подходы к обмену пленными, искать новые пути и предложения".
"Приоритет при обмене должен определяться, прежде всего, в зависимости от времени, проведенного в плену, состояния здоровья и особенностей отношения к пленным со стороны россиян. Азовцы находятся в российских застенках более четырех лет. Значительная часть из них находится в критическом состоянии после ранений, полученных во время теракта в Оленевке, в результате ежедневных пыток и хронических заболеваний. И именно "азовцев" россияне пытают с особой жестокостью после многих лет демонизации "Азова"", — заявил Редис.
Он добавил, что более 600 "азовцев" ОЗСП пятый год находятся в российском плену. За 2026 год обменяли лишь 12 "азовцев", а в плену погибли как минимум три человека.
"Мы пятый год в рамках процесса обмена делаем одно и то же, каждый раз надеясь на новый результат", — добавил Прокопенко.
Что предшествовало
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 19 августа 2026 года, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и РФ.
В Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных из плена РФ — солдаты, сержанты и несколько офицеров, большинство из которых имеют ранения и тяжелые заболевания.
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Дескать -АЛЬФА ,СПЕЦНАЗ
А какое это имеет значение?
Можно быть под два метра ростом
Накачанным
Стрелять из всех видов оружия
И при этом быть ССЫКУНОМ
Азовцы два месяца в нечеловеческих условиях воевали на Азовстали
А сказать президенту в лицо - что он их предал - АЗОВЦЫ ЗАССАЛИ
Залужный в свое время тоже промолчал
Тоже ,видать ,зассал боевой генерал
Вспомнила сейчас Андрея Дмитриевича Сахарова
Интеллигент , ученый ,не боевой генерал
Которого такой как Хмара - мог бы одним ударом положить
А интеллигент Сахаров выходил на трибуну
И под свист и улюлюканье
Говорил про КПСС - правду
Всю правду про тоталитарный режим в СССР
Ему смерть грозила
А что грозит за правду про Зеленского - ДЕНИСУ ПРОКОПЕНКО?
НИЧЕГО !!!!!!
Видимо,ему просто нравится ПРОГИБАТЬСЯ ПЕРЕД ЗЕЛЕНСКИМ
Как Прокопенко с совестью своей договорился - очень интересно
Сколько стоит СОВЕСТЬ ПРОКОПЕНКО?
Совесть Хмары?
Совесть Буданова?
Хорошо ли спится в Лондоне генералу Залужному?????
Выдающиеся украинские офицеры ,командиры- - легли под ПОДОНКА!!!!
Не уважаю......