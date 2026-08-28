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Новости Обмен пленными
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Буданов анонсировал крупный обмен пленными в ближайшие дни

Планируется обмен пленными

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время должен состояться крупный обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом он сообщил в интервью, которое транслировалось сегодня в эфире телемарафона.

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Что известно

В частности, он напомнил, что недавно уже состоялся один обмен, а затем ко Дню Независимости удалось вернуть ещё 10 человек из Беларуси.

"И будет еще один крупный, очень скоро", — сказал Буданов.

На вопрос, можно ли ожидать этот обмен в ближайшие дни, он ответил: "Да".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина готовится к следующему этапу обмена пленными, который может оказаться более масштабным, чем предыдущий. Если подготовка пойдет по плану, домой удастся вернуть больше украинцев.

  • Напомним, Цензор.НЕТ ранее сообщал, что 19 августа из российского плена в Украину вернулись 103 военнослужащих. Среди освобожденных — защитники Мариуполя, военнослужащие ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Большинство из них имеют ранения или тяжелые заболевания.
  • В то же время в ходе этого обмена не вернулся ни один боец "Азова". По словам командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко, в российском плену остаются более 600 азовцев, часть из которых находится в неволе уже более четырех лет.

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