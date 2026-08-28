Буданов анонсировал крупный обмен пленными в ближайшие дни

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что в ближайшее время должен состояться крупный обмен пленными между Украиной и РФ.

Об этом он сообщил в интервью, которое транслировалось сегодня в эфире телемарафона.

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Что известно

В частности, он напомнил, что недавно уже состоялся один обмен, а затем ко Дню Независимости удалось вернуть ещё 10 человек из Беларуси.

"И будет еще один крупный, очень скоро", — сказал Буданов.

На вопрос, можно ли ожидать этот обмен в ближайшие дни, он ответил: "Да".

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Украина готовится к следующему этапу обмена пленными, который может оказаться более масштабным, чем предыдущий. Если подготовка пойдет по плану, домой удастся вернуть больше украинцев.

Напомним, Цензор.НЕТ ранее сообщал, что 19 августа из российского плена в Украину вернулись 103 военнослужащих. Среди освобожденных — защитники Мариуполя, военнослужащие ВСУ, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии. Большинство из них имеют ранения или тяжелые заболевания.

В то же время в ходе этого обмена не вернулся ни один боец "Азова". По словам командира 1-го корпуса НГУ "Азов" Дениса Прокопенко, в российском плену остаются более 600 азовцев, часть из которых находится в неволе уже более четырех лет.

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