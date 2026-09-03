ЄС вимагає від Росії негайно звільнити всіх незаконно утримуваних українських цивільних

Європейський Союз закликав міжнародну спільноту об’єднати зусилля для негайного, безпечного та безумовного звільнення українських цивільних і політичних в’язнів, яких Росія незаконно утримує. В ЄС також вимагають надати міжнародним спостерігачам безперешкодний доступ до місць позбавлення волі на тимчасово окупованих територіях України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили ЄС та його держави-члени під час Генеральної Асамблеї ООН, пише омбудсман Дмитро Лубінець.

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ЄС заявив про системні порушення з боку Росії

У Євросоюзі наголосили, що від 2014 року Росія систематично та у великих масштабах порушує права людини й основоположні свободи українців на окупованих територіях.

Серед задокументованих злочинів і порушень – свавільні затримання та арешти, насильницькі зникнення, позасудові страти, катування та жорстоке поводження з цивільними і військовополоненими, політично мотивовані переслідування, сексуальне насильство та порушення права на справедливий суд.

ЄС також наголосив на незаконних депортаціях і примусовому переміщенні українських цивільних, зокрема дітей.

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Вимагають доступу до місць утримання українців

Євросоюз закликав забезпечити посилений міжнародний моніторинг ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, Росія має надати негайний та безперешкодний доступ Управлінню Верховного комісара ООН з прав людини та відповідним спеціальним механізмам ООН, включно з можливістю відвідувати всі місця позбавлення волі.

Омбудсман Дмитро Лубінець, коментуючи заяву ЄС, наголосив, що незаконно позбавлені волі цивільні не можуть бути заручниками війни.

"Тисячі українських родин досі не знають, де перебувають їхні рідні та що з ними відбувається", – зазначив він.

За словами Лубінця, звільнення цивільних має залишатися одним із пріоритетів міжнародного порядку денного, а тиск на Росію необхідно посилювати, щоб незаконно утримуваних українців знаходили, звільняли та повертали додому.

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