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Новости Выборы в РФ
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РФ развернула пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время выборов

Выборы в РФ: развернута пропагандистская кампания

Российская Федерация развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время сентябрьских так называемых "выборов" в Госдуму РФ. Манипуляционные мероприятия охватывают как территорию России, так и временно оккупированные территории Украины.

По данным Центра противодействия дезинформации, Центральная избирательная комиссия РФ запустила специальную акцию под названием "Будь со страной", рассчитанную на 18-летних граждан, которые участвуют в голосовании впервые, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Юношам и девушкам, которые будут голосовать впервые, предлагают отметить себя на специальной онлайн-карте, получить промокоды от партнеров и разместить соответствующие "воспоминания" на онлайн-платформах.

"Суть этой инициативы проста — заманить на выборы и "купить" голос молодежи за виртуальные бонусы и площадку для получения лайков в соцсетях", — пишут в ЦПД.

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Автор: 

выборы (24350) оккупация (10697) россия (89409) Центр противодействия дезинформации (259)
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Топ комментарии
+1
Скажіть просто, що при голосуванні будуть повістки виживати, так не тільки молоді, і старих не буде
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03.09.2026 15:24 Ответить
+1
Ось так прямо з виборів і на передову, як прутін і задумав!
Проголосував орчило, і в могилізацію, щоб на передову здихати!
Усьо ж па дамашнєму і палітікай нє інтєрєсуйся, як уже майже 2.000.000 здохлих орків в Україні, з 2014 року!!! А на рубльовке, празнічний шашлик, але це не для орків!
Слава Україні!!
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03.09.2026 15:29 Ответить
+1
"прямо з виборів і на передову".
І зауважте, абсолютно добровільно!
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03.09.2026 15:33 Ответить

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