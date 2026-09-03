РФ развернула пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время выборов

Российская Федерация развернула очередную пропагандистскую кампанию, направленную на повышение явки среди молодежи во время сентябрьских так называемых "выборов" в Госдуму РФ. Манипуляционные мероприятия охватывают как территорию России, так и временно оккупированные территории Украины.

По данным Центра противодействия дезинформации, Центральная избирательная комиссия РФ запустила специальную акцию под названием "Будь со страной", рассчитанную на 18-летних граждан, которые участвуют в голосовании впервые, сообщает Цензор.НЕТ.

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Юношам и девушкам, которые будут голосовать впервые, предлагают отметить себя на специальной онлайн-карте, получить промокоды от партнеров и разместить соответствующие "воспоминания" на онлайн-платформах.

"Суть этой инициативы проста — заманить на выборы и "купить" голос молодежи за виртуальные бонусы и площадку для получения лайков в соцсетях", — пишут в ЦПД.

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