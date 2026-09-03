РФ розгорнула пропагандистську кампанію, спрямовану на підвищення явки серед молоді під час виборів

Російська Федерація розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на підвищення явки серед молоді під час вересневих так званих "виборів" до Держдуми РФ. Маніпуляційні заходи охоплюють як територію Росії, так і тимчасово окуповані території України.

За даними Центру протидії дезінформації, Центральна виборча комісія РФ запустила спеціальну акцію під назвою "Будь со страной", розраховану на 18-річних громадян, які беруть участь у голосуванні вперше, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Юнакам та дівчатам, які голосуватимуть уперше, пропонують позначити себе на спеціальній онлайн-карті, отримати промокоди від партнерів і розмістити відповідні "спогади" на онлайн-платформах.

"Суть цієї ініціативи проста - заманити на вибори і "купити" голос молоді за віртуальні бонуси та майданчик для отримання лайків у соцмережах", - пишуть у ЦПД.

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