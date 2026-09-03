РФ розгорнула пропагандистську кампанію, спрямовану на підвищення явки серед молоді під час виборів
Російська Федерація розгорнула чергову пропагандистську кампанію, спрямовану на підвищення явки серед молоді під час вересневих так званих "виборів" до Держдуми РФ. Маніпуляційні заходи охоплюють як територію Росії, так і тимчасово окуповані території України.
За даними Центру протидії дезінформації, Центральна виборча комісія РФ запустила спеціальну акцію під назвою "Будь со страной", розраховану на 18-річних громадян, які беруть участь у голосуванні вперше, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Юнакам та дівчатам, які голосуватимуть уперше, пропонують позначити себе на спеціальній онлайн-карті, отримати промокоди від партнерів і розмістити відповідні "спогади" на онлайн-платформах.
"Суть цієї ініціативи проста - заманити на вибори і "купити" голос молоді за віртуальні бонуси та майданчик для отримання лайків у соцмережах", - пишуть у ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Проголосував орчило, і в могилізацію, щоб на передову здихати!
Усьо ж па дамашнєму і палітікай нє інтєрєсуйся, як уже майже 2.000.000 здохлих орків в Україні, з 2014 року!!! А на рубльовке, празнічний шашлик, але це не для орків!
Слава Україні!!
І зауважте, абсолютно добровільно!