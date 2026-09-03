КНУ имени Шевченко переплатил за электроэнергию более 2,2 млн грн: бывшему проректору предъявлено подозрение

Бывшему проректору Киевского национального университета имени Тараса Шевченко сообщили о подозрении по делу о закупке электроэнергии по завышенным ценам. По данным следствия, университет в результате переплатил более 2,2 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Цену на электроэнергию неоднократно повышали

По данным следствия, в 2025 году университет заключил с частным предприятием договор на поставку электроэнергии для своих учебных корпусов.

Впоследствии стороны неоднократно заключали дополнительные соглашения, которыми увеличивали стоимость электроэнергии. В прокуратуре утверждают, что установленная таким образом цена была существенно выше среднерыночной на тот момент.

Несмотря на это, по версии следствия, тогдашняя проректор не приняла мер для прекращения закупок по завышенной цене, в частности не инициировала расторжение договора.

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Переплата превысила 2,2 млн гривен

В прокуратуре подсчитали, что в результате таких закупок Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переплатил за электроэнергию более 2,2 млн грн.

Бывшей проректорше сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Досудебное расследование продолжается. Вина лица должна быть доказана в суде.

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