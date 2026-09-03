КНУ імені Шевченка переплатив за електроенергію понад 2,2 млн грн: колишній проректор отримав підозру

Колишньому проректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка повідомили про підозру у справі про закупівлю електроенергії за завищеними цінами. За даними слідства, університет у результаті переплатив понад 2,2 млн грн.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Ціну на електроенергію неодноразово підвищували

За даними слідства, у 2025 році університет уклав із приватним підприємством договір на постачання електроенергії для своїх навчальних корпусів.

Згодом сторони неодноразово укладали додаткові угоди, якими збільшували вартість електроенергії. У прокуратурі стверджують, що встановлена таким чином ціна була суттєво вищою за середньоринкову на той час.

Попри це, за версією слідства, тодішня проректорка не вжила заходів для припинення закупівель за завищеною ціною, зокрема не ініціювала розірвання договору.

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Переплата перевищила 2,2 млн гривень

У прокуратурі підрахували, що внаслідок таких закупівель Київський національний університет імені Тараса Шевченка переплатив за електроенергію понад 2,2 млн грн.

Колишній проректорці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудове розслідування триває. Вина особи має бути доведена в суді.

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