На Закарпатті викрито схему розтрати коштів, призначених на протезування військових та людей з інвалідністю. ФОТОрепортаж

На Закарпатті правоохоронці викрили цинічну схему розтрати бюджетних коштів, призначених для забезпечення людей з інвалідністю та поранених українських військовослужбовців технічними засобами реабілітації й протезами.

Про це повідомляють у пресцентрі Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

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Організатором оборудки виявився виконувач обов’язків керівника Закарпатського обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Діючи у змові зі спільницею, яка неофіційно представляла інтереси одного з приватних підприємств, посадовець налагодив механізм розкрадання державних грошей.

Жінка проводила зустрічі з особами, що потребували допомоги (серед яких були українські захисники з ампутаціями внаслідок бойових поранень), координувала роботу протезистів та оформлювала документацію. Проте, користуючись своїм становищем, вона вносила до документів неправдиві відомості про нібито успішну поставку технічних засобів реабілітації.

На підставі цих підроблених актів на рахунки приватної компанії безпідставно перерахували 592 тисячі гривень за вироби, яких замовники насправді так і не отримали. Наразі слідством встановлено щонайменше семеро потерпілих — як цивільних, так і військових.

Обшуки та вилучені цінності

Поліцейські провели серію санкціонованих обшуків у кількох регіонах України: за місцем роботи посадовця, в офісах підприємств та за адресами проживання фігурантів.

Під час обшуків було вилучено:

робочу документацію та чорнові записи;

банківські картки та мобільні телефони;

значні суми готівки: 780 000 гривень, 3 200 доларів США та 1 470 євро.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури фігурантам оголошено про підозру. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників цієї злочинної схеми.













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