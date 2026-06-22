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Новини Фото Потопельник у річці Тиса
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На Закарпатті другу добу шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією Тиси, - ДСНС. ФОТО

У селі Гетиня на Закарпатті рятувальники другу добу поспіль розшукують 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ДСНС України.

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До пошуків залучили водолазів і поліцію

За даними рятувальників, пошукова операція триває з учорашнього дня.

До неї залучили водолазів ДСНС, працівників поліції та місцевих жителів.

На Закарпатті другу добу шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса
На Закарпатті другу добу шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса
На Закарпатті другу добу шукають 10-річного хлопчика, якого віднесло течією річки Тиса

Територію обстежують із повітря

Для пошуку дитини фахівці використовують безпілотні літальні апарати, які допомагають обстежувати прибережну територію та русло річки.

Рятувальники продовжують пошукові роботи та закликають громадян дотримуватися правил безпеки поблизу водойм.

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діти (5789) розшук (576) ДСНС (5473) Закарпатська область (2117)
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