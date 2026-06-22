На Закарпатье вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы, - ГСЧС. ФОТО

В селе Гетиня на Закарпатье спасатели вторые сутки ведут поиски 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки Тиса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

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К поискам привлекли водолазов и полицию

По данным спасателей, поисковая операция продолжается со вчерашнего дня.

К ней привлечены водолазы ГСЧС, сотрудники полиции и местные жители.







Территорию обследуют с воздуха

Для поиска ребенка специалисты используют беспилотные летательные аппараты, которые помогают обследовать прибрежную территорию и русло реки.

Спасатели продолжают поисковые работы и призывают граждан соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.

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