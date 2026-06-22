1 833 4
На Закарпатье вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением Тисы, - ГСЧС. ФОТО
В селе Гетиня на Закарпатье спасатели вторые сутки ведут поиски 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки Тиса.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.
К поискам привлекли водолазов и полицию
По данным спасателей, поисковая операция продолжается со вчерашнего дня.
К ней привлечены водолазы ГСЧС, сотрудники полиции и местные жители.
Территорию обследуют с воздуха
Для поиска ребенка специалисты используют беспилотные летательные аппараты, которые помогают обследовать прибрежную территорию и русло реки.
Спасатели продолжают поисковые работы и призывают граждан соблюдать правила безопасности вблизи водоемов.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль