На Закарпатье раскрыта схема растраты средств, предназначенных для протезирования военных и людей с инвалидностью. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Закарпатье правоохранители раскрыли циничную схему растраты бюджетных средств, предназначенных для обеспечения людей с инвалидностью и раненых украинских военнослужащих техническими средствами реабилитации и протезами.

Об этом сообщают в пресс-центре Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Организатором махинации оказался исполняющий обязанности руководителя Закарпатского областного отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью. Действуя в сговоре с сообщницей, которая неофициально представляла интересы одного из частных предприятий, чиновник наладил механизм хищения государственных денег.

Женщина проводила встречи с лицами, нуждавшимися в помощи (среди которых были украинские защитники с ампутациями в результате боевых ранений), координировала работу протезистов и оформляла документацию. Однако, пользуясь своим положением, она вносила в документы ложные сведения о якобы успешной поставке технических средств реабилитации.

На основании этих поддельных актов на счета частной компании безосновательно перечислили 592 тысячи гривен за изделия, которые заказчики на самом деле так и не получили. На данный момент следствием установлено как минимум семь потерпевших - как гражданских, так и военных.

Обыски и изъятые ценности

Полицейские провели серию санкционированных обысков в нескольких регионах Украины: по месту работы должностного лица, в офисах предприятий и по адресам проживания фигурантов.

В ходе обысков было изъято:

рабочую документацию и черновые записи;

банковские карты и мобильные телефоны;

значительные суммы наличных: 780 000 гривен, 3 200 долларов США и 1 470 евро.

Под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры фигурантам объявлено о подозрении. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают других возможных участников этой преступной схемы.













Читайте также: На Закарпатье уже вторые сутки ищут 10-летнего мальчика, которого унесло течением реки Тисы, - ГСЧС. ФОТО