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Тарифы на воду в Киеве нужно повышать: отрасль на грани остановки, - Кличко

Кличко заявил о необходимости повысить тарифы на воду в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о необходимости повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение в столице. По его словам, из-за роста расходов при неизменных тарифах отрасль оказалась фактически на грани остановки работы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кличко написал в Telegram.

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"Отрасль фактически на грани остановки"

Кличко отметил, что тарифы на водоснабжение и водоотведение повышают и в других регионах. По его словам, НКРЭКУ рекомендовала пересмотреть их еще в 2024 году, однако этого не сделали.

"Во всех регионах наблюдается волна повышения тарифов на водоснабжение и водоотведение. Повысить их НКРЭКУ рекомендовала еще в 2024 году. Однако это не было реализовано", — заявил мэр.

По словам Кличко, следствием этого стало критическое финансовое положение предприятий отрасли.

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Кличко объяснил, почему тариф должен вырасти

Мэр столицы подчеркнул, что понимает сложное финансовое положение населения, однако считает невозможным сохранять тарифы на нынешнем уровне на фоне подорожания ресурсов.

"Мы понимаем, что людям тяжело. Но тариф на воду — в то время, когда выросли тарифы на электроэнергию, цены на топливо, на реагенты — не может оставаться на прежнем уровне", — заявил Кличко.

Конкретного размера возможного повышения тарифов мэр в приведенном заявлении не назвал.

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Автор: 

Тарифы на воду (749) Киев (27358)
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Топ комментарии
+9
зменшіть виплати топменеджерам та їх помічникам,приберіть дороговартісний автотранспрот та їх утримання,перестаньте робити на ліжби було і грошей хвате
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03.09.2026 16:51 Ответить
+6
а, іще, що цікаво!
у арабів, що живуть на нафті, ціна палива мізерна. майже задарма, і купа державних фондів для громадян!
в оае, в лівії, у саудитів. навіть у туркмен баши.
в києві, що стоїть на великій річні, купі маленьких річок, озерах та артезіанських свердловинах, вода ніфіга недешева!!!!
зате всі чинуші на мерсах, в сирітських хатинках, з дебільними діточками в лондонах та губатими жабами коханками!!!
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03.09.2026 17:08 Ответить
+3
Для українців вся комуналка має бути безкоштовна назавжди. Хай захід платить кацапськими грошима які він зберігає.
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03.09.2026 16:49 Ответить

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