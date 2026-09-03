Тарифи на воду в Києві треба підвищувати: галузь на межі зупинки, - Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. За його словами, через зростання витрат за незмінних тарифів галузь опинилася фактично на межі зупинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у Telegram.

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"Галузь фактично на грані зупинки"

Кличко зазначив, що тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують і в інших регіонах. За його словами, НКРЕКП рекомендувала переглянути їх ще у 2024 році, однак цього не зробили.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте це не було реалізовано", – заявив мер.

За словами Кличка, наслідком стало критичне фінансове становище підприємств галузі.

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Кличко пояснив, чому тариф має зрости

Мер столиці наголосив, що розуміє складне фінансове становище населення, однак вважає неможливим зберігати тарифи на нинішньому рівні на тлі подорожчання ресурсів.

"Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – заявив Кличко.

Конкретного розміру можливого підвищення тарифів мер у наведеній заяві не назвав.

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