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Тарифи на воду в Києві треба підвищувати: галузь на межі зупинки, - Кличко

Кличко заявив про необхідність підвищити тарифи на воду в Києві

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про необхідність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення у столиці. За його словами, через зростання витрат за незмінних тарифів галузь опинилася фактично на межі зупинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав у Telegram.

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"Галузь фактично на грані зупинки"

Кличко зазначив, що тарифи на водопостачання та водовідведення підвищують і в інших регіонах. За його словами, НКРЕКП рекомендувала переглянути їх ще у 2024 році, однак цього не зробили.

"У всіх регіонах іде хвиля підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення. Підняти його НКРЕКП рекомендувала ще в 2024 році. Проте це не було реалізовано", – заявив мер.

За словами Кличка, наслідком стало критичне фінансове становище підприємств галузі.

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Кличко пояснив, чому тариф має зрости

Мер столиці наголосив, що розуміє складне фінансове становище населення, однак вважає неможливим зберігати тарифи на нинішньому рівні на тлі подорожчання ресурсів.

"Ми розуміємо, що людям складно. Але тариф на воду – в той час, коли зросли тарифи на електроенергію, ціни на пальне, на реагенти – не може залишатися на колишньому рівні", – заявив Кличко.

Конкретного розміру можливого підвищення тарифів мер у наведеній заяві не назвав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарифи на воду в Україні: в уряді пояснили, хто насправді встановлює ціни

Автор: 

Тарифи на воду (299) Київ (16947)
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Топ коментарі
+10
зменшіть виплати топменеджерам та їх помічникам,приберіть дороговартісний автотранспрот та їх утримання,перестаньте робити на ліжби було і грошей хвате
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03.09.2026 16:51 Відповісти
+6
а, іще, що цікаво!
у арабів, що живуть на нафті, ціна палива мізерна. майже задарма, і купа державних фондів для громадян!
в оае, в лівії, у саудитів. навіть у туркмен баши.
в києві, що стоїть на великій річні, купі маленьких річок, озерах та артезіанських свердловинах, вода ніфіга недешева!!!!
зате всі чинуші на мерсах, в сирітських хатинках, з дебільними діточками в лондонах та губатими жабами коханками!!!
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03.09.2026 17:08 Відповісти
+3
Для українців вся комуналка має бути безкоштовна назавжди. Хай захід платить кацапськими грошима які він зберігає.
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03.09.2026 16:49 Відповісти

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