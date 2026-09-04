Силы обороны нанесли удар по российскому дивизиону ПВО под Сочи

В ночь на 4 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по российскому объекту противовоздушной обороны вблизи Сочи. После серии взрывов на военном объекте возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет российское издание ASTRA со ссылкой на OSINT-анализ видео очевидцев и данные мониторинговых Telegram-каналов.

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Местные жители ночью сообщали о многочисленных взрывах в районе Сочи, после чего в небе было видно сияние.

У границы с Абхазией могли быть поражены С-300 или С-400

По результатам OSINT-анализа видео очевидцев, пожар возник вблизи поселка Сириус, недалеко от реки Псоу и границы с Абхазией.

Аналитики предполагают, что именно в этом районе расположен российский зенитно-ракетный комплекс С-300 или С-400.

В то же время официальной информации о характере повреждений российского военного объекта пока нет.

В Сочи также загорелась нефтебаза

Помимо военного объекта, этой ночью в Сочи сообщали о пожаре на нефтебазе.

Очевидцы обнародовали видео с огромным столбом пламени, который был виден на значительном расстоянии.

Информация о возможных причинах возгорания и масштабах повреждений в настоящее время уточняется.

Район "Сириуса" уже подвергался атакам

Территория "Сириуса" уже неоднократно становилась целью атак беспилотников.

Ранее российские местные ресурсы сообщали, что недалеко от пляжа "Крылья Балтики", непосредственно на побережье, российские военные установили крупный радар.

По данным OSINT-аналитиков, расположение военных объектов в этом районе делает его важным элементом российской системы противовоздушной обороны.

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