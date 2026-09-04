Сили оборони вдарили по російському дивізіону ППО біля Сочі

У ніч проти 4 вересня Сили оборони України завдали удару по російському об'єкту протиповітряної оборони поблизу Сочі. Після серії вибухів на військовому об'єкті виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російське видання ASTRA з посиланням на OSINT-аналіз відео очевидців та дані моніторингових телеграм-каналів.

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Місцеві жителі вночі повідомляли про численні вибухи в районі Сочі, після чого в небі було видно заграву.

Біля кордону з Абхазією могли уразити С-300 або С-400

За результатами OSINT-аналізу відео очевидців, пожежа виникла поблизу селища Сіріус, неподалік річки Псоу та кордону з Абхазією.

Аналітики припускають, що саме в цьому районі розташований російський зенітно-ракетний комплекс С-300 або С-400.

Водночас офіційної інформації про характер пошкоджень російського військового об'єкта наразі немає.

У Сочі також загорілася нафтобаза

Окрім військового об'єкта, цієї ночі в Сочі повідомляли про пожежу на нафтобазі.

Очевидці оприлюднили відео з великим стовпом полум'я, який було видно на значній відстані.

Інформація про можливі причини займання та масштаби пошкоджень наразі уточнюється.

Район Сіріуса вже був під атакою

Територія Сіріуса вже неодноразово ставала ціллю атак безпілотників.

Раніше російські місцеві ресурси повідомляли, що неподалік пляжу "Крила Балтики", безпосередньо на узбережжі, російські військові встановили великий радар.

За даними OSINT-аналітиків, розташування військових об'єктів у цьому районі робить його важливим елементом російської системи протиповітряної оборони.

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