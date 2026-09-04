Россия может использовать Беларусь для провокаций против НАТО, - Тихановская

Россия может использовать территорию Беларуси для усиления напряженности и провокаций против стран НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LRT заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

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По ее словам, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, как и раньше, готов предоставить России белорусскую территорию и военную инфраструктуру для возможных наступательных или устрашающих операций против Альянса.

В Беларуси расширяют военную инфраструктуру

Тихановская, которая находилась в Варшаве, заявила, что получила информацию о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси.

По ее словам, соответствующие объекты возводятся вблизи украинской границы, а также вдоль границ со странами Европейского Союза.

"Мы должны быть очень осторожны — мы видим, что инфраструктура для ракет "Орешник" развернута в Беларуси; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", — сказала оппозиционерка.

Тихановская заявила о гибридных атаках России и Беларуси

Лидер белорусской оппозиции также утверждает, что Россия и Беларусь уже осуществляют гибридные атаки против стран НАТО.

По ее словам, среди государств, подвергающихся такому воздействию, находятся Литва, Польша и Латвия.

Речь идет, в частности, о кибератаках, дезинформационных кампаниях и использовании беспилотников.

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