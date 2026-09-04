Росія може використати Білорусь для провокацій проти НАТО, - Тихановська

Росія може використати територію Білорусі для посилення напруженості та провокацій проти країн НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю LRT заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.

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За її словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, як і раніше, готовий надати Росії білоруську територію та військову інфраструктуру для можливих наступальних або залякувальних операцій проти Альянсу.

У Білорусі розширюють військову інфраструктуру

Тихановська, яка перебувала у Варшаві, заявила, що отримала інформацію про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі.

За її словами, відповідні об'єкти зводять поблизу українського кордону, а також уздовж кордонів із країнами Європейського Союзу.

"Ми повинні бути дуже обережними – ми бачимо, що інфраструктура для ракет "Орєшнік" розгорнута в Білорусі; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", – сказала опозиціонерка.

Тихановська заявила про гібридні атаки Росії та Білорусі

Лідерка білоруської опозиції також стверджує, що Росія та Білорусь уже здійснюють гібридні атаки проти країн НАТО.

За її словами, серед держав, які зазнають такого впливу, є Литва, Польща та Латвія.

Йдеться, зокрема, про кібернетичні атаки, дезінформаційні кампанії та використання безпілотників.

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