Адвокат Порошенко готовит обращение в ВСП в связи с возможным давлением на судей по делу о санкциях

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что готовит обращение в Высший совет правосудия в связи с информацией о возможном давлении на судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Новиков заявил в эфире 5 канала.

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По словам адвоката, речь идет, в частности, о возможном контакте заместительницы главы Офиса президента Ирины Мудрой с председателем Кассационного административного суда Игорем Дашутиным.

Новиков связывает эту ситуацию с рассмотрением иска Порошенко об отмене санкций, введенных против него указом президента Владимира Зеленского.

Адвокат отметил, что информация о возможном разговоре Мудрой и Дашутина стала известна после обнародования материалов в ходе заседания временной следственной комиссии Верховной Рады.

Председатель суда не входил в коллегию по делу Порошенко

В то же время Дашутин непосредственно не входил в коллегию судей, рассматривавшую иск Порошенко. По словам Новикова, он возглавляет Кассационный административный суд и выполняет административные функции, поэтому защита считает необходимым проверить возможные обстоятельства оказания влияния.

Почему перенесли оглашение решения

Отдельно Новиков обратил внимание на перенос оглашения решения по делу. Он утверждает, что изначально суд планировал огласить решение 3 апреля, однако накануне заседание отменили из-за отсутствия одной из судей — Ольги Кашпур.

В то же время, по словам Новикова, в системе распределения дел на 3 апреля Кашпур числилась в качестве судьи, которой распределялись новые дела. По его мнению, эти обстоятельства требуют отдельной проверки.

По словам адвоката, заявление Кашпур на отпуск должен был согласовать именно председатель КАС ВС. В то же время, как утверждает Новиков, в системе распределения дел на 3 апреля Кашпур фигурировала как судья, которой распределяли новые дела. По его мнению, это требует отдельной проверки.

Новиков также заявил, что из-за переноса заседания окончательное решение по делу было оглашено лишь в конце июня. Он считает, что такой перерыв мог создать возможности для оказания влияния на суд.

Решение по делу о санкциях в отношении Порошенко коллегия приняла с перевесом в один голос — трое судей поддержали позицию власти, двое высказали особые мнения в пользу удовлетворения иска Порошенко и отмены санкций.

Защита требует проверки действий административного руководства суда

По мнению Новикова, именно поэтому действия административного руководителя суда должны стать предметом проверки не только НАБУ и ВСК, но и Высшего совета правосудия.

"Мы сейчас готовим эту информацию для обращения, чтобы они высказались по этому вопросу", — заявил адвокат.

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