Мудра через Дашутина оказывала давление на Верховный Суд по делу о санкциях против Порошенко, — Южанина

В должности заместителя руководителя Офиса президента Ирина Мудра оказывала давление на судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда через его председателя Игоря Дашутина.

Об этом во время заседания ВСК Рады заявила народный депутат Нина Южанина, сославшись на материалы и записи разговоров НАБУ по делу "Фемида", сообщает Цензор.НЕТ.

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Давление по делу Порошенко

Народный депутат напомнила, что Дашутин занимает должность председателя Кассационного административного суда с декабря 2025 года. 19 августа 2026 года у него прошли обыски НАБУ в рамках операции "Фемида" — одновременно с обысками у других фигурантов дела, в котором Ирине Мудрой было предъявлено подозрение.

СМИ сообщали, что НАБУ расследует возможную причастность Дашутина к незаконному воздействию на других судей в интересах преступной группировки, отметила Южанина.

"В частности, в материалах уголовного производства есть записи разговоров Мудрой и Микитася от 11 апреля этого года на тему привлечения Мудрой Дашутина для оказания влияния на судей, рассматривавших иск Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому о признании незаконным указа о применении санкций", — сказала парламентарий.

Она, в частности, процитировала разговор Мудрой и Микитася на языке оригинала:

"Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос – санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всеми урегулировать… Он предлагает миллиард, типа, на ВСУ. "Что вы думаете, Ирина Романовна?" — говорю. — "А что, ко мне какие-то вопросы?" — "Ну, вы же понимаете, он же понимает, типа, как работают суды"… Ну, я судами занимаюсь, я общалась… С Дашутиным общались".

По словам Южаниной, этот факт, а также ранее опубликованная информация подтверждают, что Дашутин своими действиями влиял на ход процесса, в котором он не участвовал в качестве судьи.

"Да, заседание 3 апреля 2026 года, на котором должно было быть оглашено решение суда, было сорвано из-за того, что судья Ольга Кашпур накануне подала заявление об отпуске, который Дашутин одобрил. В то же время на сайте Кассационного административного суда имеется информация о том, что 3 апреля, в день, когда судья Кашпур якобы находилась в отпуске, на нее распределялись другие дела. Таким образом, Игорь Дашутин, одобрив отпуск судьи на день оглашения решения, помог искусственно затянуть рассмотрение дела и дал время для незаконного влияния на других судей", – сказала народный депутат.

Требование вызвать Дашутина в ВСК

Она отметила, что в соответствии с законом судьи не подлежат вызову на заседания ВСК в связи с их участием в отправлении правосудия, однако Дашутин в этой истории выполнял административную функцию.

"Учитывая изложенное, предлагаю вызвать председателя Кассационного административного суда Игоря Дашутина по вопросам возможного использования им своих административных полномочий для оказания влияния на других судей Кассационного административного суда и на ход дел, в которых он как судья не принимал участия", – призвала членов ВСК Южанина.

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Что предшествовало

Напомним, что ранее сообщалось, что руководитель Кассационного административного суда в составе ВС Игорь Дашутин стал фигурантом спецоперации НАБУ и САП "Фемида" — у него прошли обыски.

Судью связывают со скандалом, связанным с возможным вмешательством бывшей заместительницы главы ОП Ирины Мудрой в работу судебной ветви власти.

Санкции против Порошенко

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда рассматривает иск Порошенко об отмене указа президента о введении санкций.

Адвокат Илья Новиков ранее заявлял, что часть документов о санкциях была сфальсифицирована.

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