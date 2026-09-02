Мудра через Дашутіна тиснула на Верховний Суд у справі про санкції проти Порошенка,- Южаніна

Перебуваючи на посаді заступниці керівника Офісу президента, Ірина Мудра здійснювала тиск на суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду через його голову Ігоря Дашутіна.

Про це під час засідання ТСК Ради заявила народна депутатка Ніна Южаніна, посилаючись на матеріали та записи розмов НАБУ у справі "Феміда", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиск у справі Порошенка

Народна депутатка нагадала, що Дашутін обіймає посаду голови Касаційного адміністративного суду з грудня 2025 року. 19 серпня 2026 року в нього пройшли обшуки НАБУ в рамках операції "Феміда" – одночасно з обшуками в інших фігурантів справи, в який повідомлено про підозру Ірині Мудрій.

ЗМІ повідомляли, що НАБУ розслідує можливу причетність Дашутіна до незаконного впливу на інших суддів в інтересах злочинного угрупування, зазначила Южаніна.

"Зокрема, в матеріалах кримінального провадження є записи розмов Мудрої та Микитася 11 квітня цього року на тему залучення Мудрою Дашутіна для впливу на суддів, які розглядали позов Петра Порошенка до Володимира Зеленського про визнання незаконним указу про застосування санкцій", – сказала парламентарка.

Вона, зокрема, процитувала розмову Мудрої та Микитася мовою оригіналу:

"Короче, да, вчера они встречались. Его вопрос – санкции. Он, типа, на меня лично ничего не имеет. Он знает, что я выполняю только указания, но просит найти какую-то возможность как бы его, типа, этот вопрос полюбовно со всем была урегулировать… Он предлагает миллиард типа на ЗСУ. "Что вы думаете, Ирина Романовна?" – говорю, – а что, ко мне какие вопросы?" – "Ну, вы ж понимаете, он же ж понимает, типа, как работают суды"… Ну я судами занимаюсь, я общалась,.. С Дашутиным общались".

За словами Южаніної, цей факт, а також раніше опублікована інформація підтверджує, що Дашутін своїми діями впливав на перебіг процесу, в якому він не брав участь як суддя.

"Так, засідання 3 квітня 2026 року, на якому мало бути проголошено рішення суду, було зірване через те, що суддя Ольга Кашпур напередодні подала заяву про відпустку, яку Дашутін погодив. В той же час на сайті Касаційного адміністративного суду наявна інформація, що 3 квітня, в день, коли суддя Кашпур начебто перебувала у відпустці, на неї розподілялися інші справи. Таким чином, Ігор Дашутін, погодивши відпустку судді на день оголошення рішення, допоміг штучно затягнути розгляд справи, і дав час для незаконного впливу на інших суддів", – сказала нардепка.

Вимога викликати Дашутіна на ТСК

Вона зауважила, що відповідно до закону судді не підлягають виклику на засідання ТСК у зв’язку з їх участю у здійсненні правосуддя, однак Дашутін у цій історії виконував адміністративну функцію.

"Враховуючи наведене, пропоную викликати Голову Касаційного адміністративного суду Ігоря Дашутіна по питанням можливого використання ним своїх адміністративних повноважень для впливу на інших суддів Касаційного адміністративного суду та на перебіг справ, в яких він як суддя не брав участі", – закликала членів ТСК Южаніна.

Читайте також: Журналісти порівняли, що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду. ФОТОрепортаж

Що передувало

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що керівник Касаційного адмінсуду у складі ВС Ігор Дашутін став фігурантом спецоперації НАБУ та САП "Феміда" - у нього відбулися обшуки.

Суддю пов'язують зі скандалом щодо можливого втручання ексколишньої заступниці керівника ОП Ірини Мудрої у роботу судової гілки влади.

Санкції проти Порошенка

12 лютого 2025 року Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Згодом лідер "ЄС" Порошенко прокоментував запровадження проти нього санкцій.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова та Медведчука.

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду розглядає позов Порошенка щодо скасування указу президента про запровадження санкцій.

Адвокат Ілля Новіков раніше заявляв, що частина документів про санкції була сфальсифікована.

Читайте також: Незаконні санкції будуть скасовані: адвокати Порошенка йдуть у Велику Палату Верховного Суду, ЄСПЛ та Комітет ООН з прав людини. ФОТОрепортаж