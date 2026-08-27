Журналісти порівняли, що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду. ФОТОрепортаж

Ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, яку підозрюють в участі у злочинній організації та підготовці рейдерського захоплення майна на сотні мільйонів гривень. Що вона говорила на плівках НАБУ та як пояснила записи в суді.

Про це розповідає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо"

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"Це є звичайні приватні, так звані кухонні розмови", — так Ірина Мудра в суді пояснювала свої слова на плівках НАБУ.







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25 серпня ексзаступницю керівника Офісу Президента відправили під варту з можливістю внесення застави у 20 млн грн.



За даними слідства, Мудра була учасницею злочинної організації, яка планувала рейдерське захоплення двох підприємств і будівлі в центрі Києва на сотні мільйонів гривень через підробку документів і судових рішень.



Transparency International Ukraine разом зі "Слідством.Інфо" порівняли, що Мудра говорила на плівках НАБУ та в суді.



Репліки на плівках перекладені з російської мови.

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