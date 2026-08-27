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Новини Підозра Ірині Мудрій
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Журналісти порівняли, що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду. ФОТОрепортаж

Мудра про плівки НАБУ

Ексзаступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, яку підозрюють в участі у злочинній організації та підготовці рейдерського захоплення майна на сотні мільйонів гривень. Що вона говорила на плівках НАБУ та як пояснила записи в суді.

Про це розповідає Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо"

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"Це є звичайні приватні, так звані кухонні розмови", — так Ірина Мудра в суді пояснювала свої слова на плівках НАБУ.

Що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду
Що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду
Що Мудра говорила на плівках НАБУ і що сказала суду

Читайте: Буданов про згадки "Кирила Олексійовича" на записах НАБУ: Хай суд розбирається, де і хто лунає. ВIДЕО

25 серпня ексзаступницю керівника Офісу Президента відправили під варту з можливістю внесення застави у 20 млн грн.

За даними слідства, Мудра була учасницею злочинної організації, яка планувала рейдерське захоплення двох підприємств і будівлі в центрі Києва на сотні мільйонів гривень через підробку документів і судових рішень.

Transparency International Ukraine разом зі "Слідством.Інфо" порівняли, що Мудра говорила на плівках НАБУ та в суді.

Репліки на плівках перекладені з російської мови.

Також читайте: 20 млн грн застави за Мудру поки не зібрали, - ЗМІ

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

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плівки (28) Слідство.Інфо (66) Мудра Ірина (70)
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Топ коментарі
+20
Мародерів треба садити довічно разом з гарантом мародерства.
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27.08.2026 17:57 Відповісти
+20
Шо з цього приводу скаже шпрехшталмейстер-разведчиг він же завгосп в нових плавках?
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27.08.2026 17:59 Відповісти
+17
0 років (запомнітє єтот твіт (с))
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27.08.2026 17:53 Відповісти

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