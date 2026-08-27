"Это просто кухонные разговоры": Мудра объяснила в суде записи НАБУ, из-за которых ее поместили под стражу, - "Следство.Инфо". ФОТОрепортаж
Бывшая заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра, которую подозревают в участии в преступной организации и подготовке рейдерского захвата имущества на сотни миллионов гривен. Что она говорила на записях НАБУ и как объяснила эти записи в суде.
Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Следство.Инфо"
"Это обычные частные, так называемые кухонные разговоры", — так Ирина Мудра в суде объясняла свои слова на записях НАБУ.
25 августа бывшую заместительницу главы Офиса Президента поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
По данным следствия, Мудра была участницей преступной организации, которая планировала рейдерский захват двух предприятий и здания в центре Киева на сотни миллионов гривен путем подделки документов и судебных решений.
Transparency International Ukraine совместно с "Следствием.Инфо" сравнили высказывания Мудры на записях НАБУ и в суде.
Реплики на записях переведены с русского языка.
Операция "Форрест Гамп"
- Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
- По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
- Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
- Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
- В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
- Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
- 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
- 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
- 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
- 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.
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