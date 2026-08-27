"Это просто кухонные разговоры": Мудра объяснила в суде записи НАБУ, из-за которых ее поместили под стражу, - "Следство.Инфо". ФОТОрепортаж

Бывшая заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра, которую подозревают в участии в преступной организации и подготовке рейдерского захвата имущества на сотни миллионов гривен. Что она говорила на записях НАБУ и как объяснила эти записи в суде.

Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Следство.Инфо"

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"Это обычные частные, так называемые кухонные разговоры", — так Ирина Мудра в суде объясняла свои слова на записях НАБУ.







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25 августа бывшую заместительницу главы Офиса Президента поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.



По данным следствия, Мудра была участницей преступной организации, которая планировала рейдерский захват двух предприятий и здания в центре Киева на сотни миллионов гривен путем подделки документов и судебных решений.



Transparency International Ukraine совместно с "Следствием.Инфо" сравнили высказывания Мудры на записях НАБУ и в суде.



Реплики на записях переведены с русского языка.

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