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Новости Подозрение Ирине Мудрой
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"Это просто кухонные разговоры": Мудра объяснила в суде записи НАБУ, из-за которых ее поместили под стражу, - "Следство.Инфо". ФОТОрепортаж

Мудра о записях НАБУ

Бывшая заместительница главы Офиса Президента Ирина Мудра, которую подозревают в участии в преступной организации и подготовке рейдерского захвата имущества на сотни миллионов гривен. Что она говорила на записях НАБУ и как объяснила эти записи в суде.

Об этом рассказывает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Следство.Инфо"

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"Это обычные частные, так называемые кухонные разговоры", — так Ирина Мудра в суде объясняла свои слова на записях НАБУ.

Что Мудра говорила на записях НАБУ и что сказала суду
Что Мудра говорила на записях НАБУ и что сказала суду
Что Мудра говорила на записях НАБУ и что сказала суду

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25 августа бывшую заместительницу главы Офиса Президента поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

По данным следствия, Мудра была участницей преступной организации, которая планировала рейдерский захват двух предприятий и здания в центре Киева на сотни миллионов гривен путем подделки документов и судебных решений.

Transparency International Ukraine совместно с "Следствием.Инфо" сравнили высказывания Мудры на записях НАБУ и в суде.

Реплики на записях переведены с русского языка.

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Операция "Форрест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников Офиса Президента.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладишенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудра подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудру поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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пленки (51) Слідство.Інфо (64) Мудрая Ирина (64)
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Топ комментарии
+15
Шо з цього приводу скаже шпрехшталмейстер-разведчиг він же завгосп в нових плавках?
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27.08.2026 17:59 Ответить
+14
Мародерів треба садити довічно разом з гарантом мародерства.
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27.08.2026 17:57 Ответить
+13
0 років (запомнітє єтот твіт (с))
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27.08.2026 17:53 Ответить

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