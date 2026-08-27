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Новости Операция Форест Гамп Подозрение Ирине Мудрой
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20 млн грн залога за Мудрую пока не собрали, - СМИ

Стало известно, внесли ли залог за Мудру

На данный момент залог за бывшую заместительницу главы Офиса Президента Ирину Мудрую, установленный судом в размере 20 млн грн, не собран.

Об этом сообщает журналист Михаил Ткач со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Залог для Мудрой до сих пор так и не собрали, как утверждают источники в политических кругах. Хотя обратились ко всем, до кого смогли дотянуться", - отметил он.

Напомним, ранее адвокат заявил, что за Мудрую уже внесли часть залога.

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Операция "Форрест Гамп"

  • Ранее сообщалось, что НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной группы с участием народных депутатов и высокопоставленных чиновников ОП.
  • По данным СМИ, НАБУ и САП в рамках объявленной спецоперации проводят обыски у заместителя главы Офиса президента Ирины Мудрой.
  • Кроме того, детективы НАБУ пришли с обысками к председателю наблюдательного совета "Сенс-банка" Гладышенко.
  • Народный депутат от запрещенной судом партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Столар подтвердил, что НАБУ и САП проводят у него обыски в рамках спецоперации "Форрест Гамп".
  • В НАБУ позже сообщили, что речь идет о 150 млн грн наличными, которые, по данным следствия, через ряд счетов подставных компаний были введены в легальный оборот для уплаты залога за одного из фигурантов дела "Мидас".
  • Впоследствии бывшая заместительница главы ОП Ирина Мудрая подтвердила, что 19 августа у нее прошли обыски, ей сообщили о подозрении и вручили ходатайство о мере пресечения, однако не задерживали. Она готовится к судебному заседанию.
  • 20 августа НАБУ обнародовало новые записи разговоров фигурантов дела "Форрест Гамп" — вторая часть расследования под названием "Фемида". Речь идет о схеме рейдерского захвата объектов недвижимости и других активов путем несанкционированного вмешательства в работу информационных (автоматизированных) сетей Минюста.
  • 20 августа прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) озвучил всех фигурантов, упоминаемых в рамках операций НАБУ "Форрест Гамп" и "Фемида".
  • 21 августа ВАКС избрал меру пресечения бывшему народному депутату Максиму Микитасю в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 30 млн грн.
  • 25 августа Ирину Мудрую поместили под стражу с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

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Автор: 

залог (630) Мудрая Ирина (64)
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Топ комментарии
+20
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27.08.2026 16:27 Ответить
+12
Давно уже лежит, но провалили канал легалезации, отмывки бабла.
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27.08.2026 16:28 Ответить
+11
Що, фінмон ніяк віконце не може організувати під приводом технічних робіт?
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27.08.2026 16:32 Ответить

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