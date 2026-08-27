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Новини Операція Форест Гамп Підозра Ірині Мудрій
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20 млн грн застави за Мудру поки не зібрали, - ЗМІ

Стало відомо, чи внесли заставу за Мудру

Наразі заставу за ексзаступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, яку судом визначено у розмірі 20 млн грн, не зібрано.

Про це повідомляє журналіст Михайло Ткач із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Заставу для Мудрої так досі і не зібрали як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх до кого могли дотягнутись", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше адвокат заявив, що за Мудру вже внесли частину застави.

Читайте: Буданов про згадки "Кирила Олексійовича" на записах НАБУ: Хай суд розбирається, де і хто лунає. ВIДЕО

Операція "Форест Гамп"

  • Раніше повідомлялося, що НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної групи за участі нардепів та високопосадовців ОП.
  • За даними ЗМІ, НАБУ та САП у межах оголошеної спецоперації проводять обшуки у заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої.
  • Окрім того, детективи НАБУ прийшли з обшуками до голови наглядової ради "Сенс банку" Гладишенка.
  • Народний депутат від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар підтвердив, що НАБУ та САП проводять у нього обшуки у межах спецоперації "Форест Гамп".
  • У НАБУ згодом розповіли, що йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі "Мідас.
  • Згодом колишня заступниця керівника ОП Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, однак не затримували. Вона готується до судового засідання.
  • 20 серпня НАБУ оприлюднило нові записи розмов фігурантів "Форест Гамп" — друга частина розслідування під назвою "Феміда". Йдеться про схему рейдерського захоплення об’єктів нерухомості та інших активів шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Мін'юсту.
  • 20 серпня прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) озвучив усіх фігурантів, які згадуються в межах операції НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда".
  • 21 серпня ВАКС обрав запобіжний захід екснардепу Максиму Микитасю у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 30 млн грн застави.
  • 25 серпня Ірину Мудру відправили під варту із можливістю внесення 20 млн грн застави.

Читайте: У справі Мудрої про заставу Галущенку фігурує чиновник ОП: його називають "Кирило Олексійович", - ЗМІ

Автор: 

застава (529) Мудра Ірина (70)
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Топ коментарі
+19
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27.08.2026 16:27 Відповісти
+11
Давно уже лежит, но провалили канал легалезации, отмывки бабла.
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27.08.2026 16:28 Відповісти
+10
Що, фінмон ніяк віконце не може організувати під приводом технічних робіт?
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27.08.2026 16:32 Відповісти

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