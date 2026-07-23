Незаконні санкції будуть скасовані: адвокати Порошенка йдуть у Велику Палату Верховного Суду, ЄСПЛ та Комітет ООН з прав людини. ФОТОрепортаж

Рішення колегії суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за позовом Петра Порошенка щодо незаконних санкцій було ухвалене під тиском – про це під час брифінгу заявили адвокати пʼятого Президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві адвокатів під час брифінгу. Вони повідомили, що оскаржують це рішення у Великій Палаті Верховного Суду, а також в ЄСПЛ та Комітеті ООН з прав людини.

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Судове рішення і позиції суддів

Як стало відомо, двоє суддів – головуюча Радишевська та екс-голова КАС Смокович – у своїх окремих думках заявили, що представники влади не надали підстав для запровадження санкцій проти Порошенка, тому санкції мають бути скасовані. Три інші судді, які стали на бік влади, – Кашпор, Мацедонська та Мельник-Томенко. За словами адвокатів, сценаристом цього рішенням від початку був Андрій Портнов.

Адвокати зауважили, що мотивувальна частина рішення про відмову скасувати санкції частково засекречена, хоча в ній немає нічого, що не було оприлюднене раніше: санкції запровадили на підставі листа за підписом Голови Держфінмоніторингу Проніна, а сама фабула "звинувачень" Порошенка скопійована з публікації видання, підконтрольного Портнову. Текст рішення ВС вже надісланий міжнародним партнерам України, які уважно стежать за цією справою, говорять адвокати.

"Ви бачите статтю у виданні "Закон і бізнес", стиль дуже легко впізнати, це писав Андрій Портов, на той час ще живий і дуже активний. Він передбачав, що РНБО впровадить санкції проти Порошенка саме за те, за що їх через місяць запропонував впровадити Пронін", – говорить Новіков.

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Аргументи захисту і подальші заяви

Він також констатував, що частина членів РНБО, які брали участь у тому засіданні, зараз вже звільнені з високих посад, перебувають під слідством або фігурують у корупційних скандалах.

"Хтось питав із журналістів, чи ми не вважаємо, що Порошенку бумерангом прилетіло за те, що він придумав закон України про санкції. Ось справжній бумеранг, це бумеранг Зеленського. І ці люди, які зазначені в офіційному протоколі як члени РНБО, які приймали рішення про запровадження санкцій проти Порошенка, Галущенко зараз перебуває під підозрою, Єрмак – під підозрою, носить браслет, втратив посаду, Клименко посаду втратив, Сирський, Свириденко, Стефанішина – вони всі так чи інакше вже не працюють на тих посадах, на яких вони брали участь в цьому ганебному для такої інституції як РНБО засіданні", – говорить адвокат.

Як зауважив адвокат Ігор Головань, санкції проти Порошенка за нібито підготовку Харківських угод взагалі є абсурдом, оскільки він під час ухвалення цих угод не займав жодної державної посади. Більше того, Харківські угоди досі чинні в Україні, говорить Головань. "Якщо ми зараз відкриємо на сайті Верховної Ради сторінку, де розміщені ці Харківські угоди, які офіційно називають "угоди з питань перебування Чорноморського флоту рф на території України", ми бачимо, що статус цього документа чинний на цей час, сьогодні. І навіть відкинувши те, що Порошенко не був ні ініціатором, ні учасником укладення цієї угоди, ми бачимо, що український парламент вважає до цього часу цю угоду чинною. Це повний абсурд", – говорить Головань.

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Адвокати Порошенка наполягають: розгляд справи у Великій Палаті Верховного Суду має відбуватися у відкритому режимі, щоб суспільство переконалося у повному свавіллі влади.

"Ми сподіваємося, що на національному рівні, на рівні Верховного Суду України, в апеляції, яку розгляне Велика Палата, нам вдасться довести те, що укази такого типу, які підписує президент, не мають права існувати. Ми сподіваємося такі відповіді почути від Верховного Суду тут, в Україні, в Києві", – говорить Новіков.

"Європейські інституції, Європарламент, Рада Європи зазначили чітко, що відсутність чи наявність прогресу будуть визначальними в питанні про євроінтеграцію України. І навіть якщо ми не почуємо законні відповіді, обґрунтовані відповіді на це питання від Верховного Суду, ми обов’язково почуємо їх від європейських органів", – сказав Новіков.

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