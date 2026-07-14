Порошенко про відставку Свириденко: Це уряд "Міндічгейту", уряд популістів, які грабують ЗСУ
"Європейська Солідарність" вимагала звільнити цей уряд ще 8 місяців тому, бо це уряд популістів, які не працюють на укріплення обороноздатності та підтримку Збройних Сил.
Про це сказав Петро Порошенко під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".
Порошенко нагадав про ініціативу щодо відставки уряду
"23 листопада більше ста народних депутатів цієї Верховної Ради, представники кожної фракції Верховної Ради України, поставили свій підпис 8 місяців тому, за відставку уряду, якому так плескала зараз Верховна Рада. Друзі, це божевілля. Якщо ви плескаєте, чого ви їх відставку відправляєте? Можете мені пояснити, якщо вони такі хороші, чого ж ви їм рік попрацювати не дали?" - зазначив він.
"Я вам дам відповідь чому. Тому що я не згоден з словами, які щойно пролунали в цій залі, коли вони дякують цьому уряду за цей "прекрасний рік". Ми з вами живемо в різних країнах. Ви і більшість українців. Ви і цей уряд", - зазначив Порошенко.
Критика Кабміну через корупційні скандали та популізм
"Цей уряд - уряд "Міндічгейту", уряд віце-прем’єрів, яким мають бути, пред’явлена підозра, мають бути на лаві підсудних, і які приходять в цей зал отримувати оплески. Уряд, коли б не була розпочата і проведена реформа євроінтеграції. Уряд, який не відкрив 4 із 6 кластерів", - наголосив п’ятий президент України..
"Уряд, який чітко декларує відсутність верховенства права в країні. Уряд, який ініціює незаконні, неконституційні, позасудові санкції проти громадян України. І особисто міністри уряду і прем’єр-міністр брешуть і ставлять ці підписи", - підкреслив він.
"Уряд, який ввійде в історію як уряд кешбеків, уряд є-баків, уряд інших слів, які українці не мають застосовувати. Вони уряд популістів, які грабують Збройні Сили України. І в даному випадку я лише хочу задати питання – а чому?" - наголосив Порошенко.
"Для того, щоб підтримати нашу вимогу про відставку цього уряду ви, шановні колеги, ви, урядовці, перед тим, як подати заяву про відставку, і ви, Офіс Президента, чекали 8 місяців. Хіба по "Міндічгейту" вам було не зрозуміло з самого початку? Хіба після того, як Верховну Раду зґвалтували і примусили голосувати за атаку на незалежну антикорупційну інфраструктуру? За рішеннями, з якими ми ввійшли в жорстку конфронтацію з партнерами", - зауважив п’ятий президент України.
Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко.
Що передувало?
- Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.
- За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.
- Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
все зелене кодло в повному складі грабує і ЗСУ і Україну і народ