Порошенко про відставку Свириденко: Це уряд "Міндічгейту", уряд популістів, які грабують ЗСУ

"Європейська Солідарність" вимагала звільнити цей уряд ще 8 місяців тому, бо це уряд популістів, які не працюють на укріплення обороноздатності та підтримку Збройних Сил.

Про це сказав Петро Порошенко під час виступу в парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Європейської солідарності".

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Порошенко нагадав про ініціативу щодо відставки уряду

"23 листопада більше ста народних депутатів цієї Верховної Ради, представники кожної фракції Верховної Ради України, поставили свій підпис 8 місяців тому, за відставку уряду, якому так плескала зараз Верховна Рада. Друзі, це божевілля. Якщо ви плескаєте, чого ви їх відставку відправляєте? Можете мені пояснити, якщо вони такі хороші, чого ж ви їм рік попрацювати не дали?" - зазначив він.

"Я вам дам відповідь чому. Тому що я не згоден з словами, які щойно пролунали в цій залі, коли вони дякують цьому уряду за цей "прекрасний рік". Ми з вами живемо в різних країнах. Ви і більшість українців. Ви і цей уряд", - зазначив Порошенко.

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Критика Кабміну через корупційні скандали та популізм

"Цей уряд - уряд "Міндічгейту", уряд віце-прем’єрів, яким мають бути, пред’явлена підозра, мають бути на лаві підсудних, і які приходять в цей зал отримувати оплески. Уряд, коли б не була розпочата і проведена реформа євроінтеграції. Уряд, який не відкрив 4 із 6 кластерів", - наголосив п’ятий президент України..

"Уряд, який чітко декларує відсутність верховенства права в країні. Уряд, який ініціює незаконні, неконституційні, позасудові санкції проти громадян України. І особисто міністри уряду і прем’єр-міністр брешуть і ставлять ці підписи", - підкреслив він.

"Уряд, який ввійде в історію як уряд кешбеків, уряд є-баків, уряд інших слів, які українці не мають застосовувати. Вони уряд популістів, які грабують Збройні Сили України. І в даному випадку я лише хочу задати питання – а чому?" - наголосив Порошенко.

"Для того, щоб підтримати нашу вимогу про відставку цього уряду ви, шановні колеги, ви, урядовці, перед тим, як подати заяву про відставку, і ви, Офіс Президента, чекали 8 місяців. Хіба по "Міндічгейту" вам було не зрозуміло з самого початку? Хіба після того, як Верховну Раду зґвалтували і примусили голосувати за атаку на незалежну антикорупційну інфраструктуру? За рішеннями, з якими ми ввійшли в жорстку конфронтацію з партнерами", - зауважив п’ятий президент України.

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Як повідомлялося, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністерку Свириденко.

Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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