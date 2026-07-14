Урядовці-фігуранти кримінальних схем мають йти під суд, а не у відставку, - Порошенко про кадрові зміни в Кабміні. ВIДЕО

Всі урядовці, які стали фігурантами "Міндічгейту" та інших корупційних скандалів, мають нести кримінальну відповідальність, а не відбутися відставками.

Про це сказав Петро Порошенко під час виступу у парламенті, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Євросолідарності".

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Порошенко закликав до кримінальної відповідальності фігурантів корупційних скандалів

Він зазначив, що нинішній міністр оборони, за якого голосувала "Євросолідарність", - єдиний, хто намагався почати реформу оборонного сектора.

"Сьогодні дуже важливий день. День, коли треба говорити про відповідальність парламенту, уряду і президента за прийняті рішення. Два місяці я утримувався від критичних зауважень на адресу влади і президента. Два місяці після зустрічі на Банковій я мав надію, що мене почули. І тема коаліції національної єдності, тема уряду національної єдності, і тема припинення війни шляхом припинення вогню є базовою", - підкреслив Порошенко.

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П'ятий президент розкритикував роботу уряду

"Сьогодні, на жаль, є поховання цих надій. Я хотів би кожному з вас, хто голосував 17 липня минулого року, нагадати, які обіцянки ви чули. Я хотів би нагадати, що відбулося менше ніж за рік. Через два тижні відбувся атака на незалежну антикорупційну інфраструктуру і картонковий Майдан. Через місяць відбувся "Міндічгейт", коли половина тих, за кого ви голосували, отримала підозри через пряму участь в корупційних оборудках", - нагадав він.

"Хочу наголосити, що відставка - це не покарання. Що половина уряду має бути у в’язниці, не намагаючись сховатися за вашими голосуваннями", - заявив п’ятий президент України.

"Хочу наголосити, що єдиний міністр, якого підтримала "Європейська Солідарність" і несе повну відповідальність за це голосування - це єдине, що можна хоч щось позитивне згадати з діяльності уряду. Це і відновлення реальних, конкурентних процедур при закупівлі озброєння, це і питання експорту для українських виробників зброї того, що держава не здатна купити. І хоч якийсь підхід до воєнної реформи, включно з демобілізацією і контрактами. Нічого більше ніхто з уряду не запропонував", - сказав він.

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Заклики до прозорого суду над підозрюваними у корупції

"Ще раз наголошую: Кулебу у в’язницю, Проніна у в’язницю, голову антимонопольного комітету у в’язницю, тим, хто зараз під підозрами, ефективний, чесний і прозорий суд", - наголосив Порошенко.

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Що передувало?

Як зазначалося, прем'єрка Юлія Свириденко піде з посади через зміну політичної стратегії України.

За словами Железняка, Свириденко, ймовірно, буде призначена послом у США, на посаду прем’єра розглядаються 4 кандидати.

Василенко-Смаглюк інформує, що "Слуга народу" 14 липня обговорить кадрові питання. Кандидати на прем’єра - Корецький, Шмигаль і Федоров.

За даними джерел Цензор.НЕТ, очільник "Нафтогазу" Корецький на 90% погоджений на голову нового Кабміну.

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