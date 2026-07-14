Чиновники, фигурирующие в уголовных делах, должны предстать перед судом, а не уходить в отставку, - Порошенко о кадровых изменениях в Кабмине

Все чиновники, фигурирующие в "Миндичгейте" и других коррупционных скандалах, должны нести уголовную ответственность, а не отделаться отставкой.

Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Евросолидарности".

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Порошенко призвал привлечь к уголовной ответственности фигурантов коррупционных скандалов

Он отметил, что нынешний министр обороны, за которого голосовала "Евросолидарность", - единственный, кто пытался начать реформу оборонного сектора.

"Сегодня очень важный день. День, когда нужно говорить об ответственности парламента, правительства и президента за принятые решения. Два месяца я воздерживался от критических замечаний в адрес власти и президента. Два месяца после встречи на Банковой я надеялся, что меня услышали. И тема коалиции национального единства, тема правительства национального единства, и тема прекращения войны путем прекращения огня являются основополагающими", - подчеркнул Порошенко.

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Пятый президент раскритиковал работу правительства

"Сегодня, к сожалению, эти надежды похоронены. Я хотел бы каждому из вас, кто голосовал 17 июля прошлого года, напомнить, какие обещания вы слышали. Я хотел бы напомнить, что произошло менее чем за год. Через две недели произошло нападение на независимую антикоррупционную инфраструктуру и "картонный Майдан". Через месяц произошел "Миндичгейт", когда половина тех, за кого вы голосовали, получила подозрения из-за прямого участия в коррупционных махинациях", - напомнил он.

"Хочу подчеркнуть, что отставка - это не наказание. Что половина правительства должна оказаться в тюрьме, не пытаясь спрятаться за вашими голосованиями", - заявил пятый президент Украины.

"Хочу подчеркнуть, что единственный министр, которого поддержала "Европейская Солидарность" и который несет полную ответственность за это голосование, - это единственное, что можно хоть как-то положительно отметить в деятельности правительства. Это и восстановление реальных, конкурентных процедур при закупке вооружения, это и вопрос экспорта для украинских производителей оружия того, что государство не в состоянии купить. И хоть какой-то подход к военной реформе, включая демобилизацию и контракты. Ничего больше никто из правительства не предложил", - сказал он.

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Призывы к прозрачному суду над подозреваемыми в коррупции

"Еще раз подчеркиваю: Кулебу в тюрьму, Пронина в тюрьму, главу антимонопольного комитета в тюрьму, тем, кто сейчас находится под подозрением, - эффективный, честный и прозрачный суд", - подчеркнул Порошенко.

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Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на пост премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

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