Порошенко об отставке Свириденко: Это правительство "Миндичгейта", правительство популистов, грабящих ВСУ

"Европейская Солидарность" требовала отставки этого правительства еще 8 месяцев назад, поскольку это правительство популистов, которые не работают над укреплением обороноспособности и поддержкой Вооруженных Сил.

Об этом заявил Петр Порошенко во время выступления в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Европейской солидарности".

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Порошенко напомнил об инициативе об отставке правительства

"23 ноября более ста народных депутатов этой Верховной Рады, представители каждой фракции Верховной Рады Украины, поставили свою подпись 8 месяцев назад за отставку правительства, которому сейчас так аплодирует Верховная Рада. Друзья, это безумие. Если вы аплодируете, зачем вы требуете их отставки? Можете мне объяснить, если они такие хорошие, почему же вы не дали им поработать год?" - отметил он.

"Я вам отвечу, почему. Потому что я не согласен со словами, которые только что прозвучали в этом зале, когда они благодарят это правительство за этот "прекрасный год". Мы с вами живем в разных странах. Вы и большинство украинцев. Вы и это правительство", - отметил Порошенко.

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Критика Кабмина из-за коррупционных скандалов и популизма

"Это правительство - правительство "Миндичгейта", правительство вице-премьеров, которым должно быть предъявлено подозрение, которые должны сидеть на скамье подсудимых, а вместо этого приходят в этот зал, чтобы получать аплодисменты. Правительство, при котором не была начата и проведена реформа евроинтеграции. Правительство, которое не открыло 4 из 6 кластеров", - подчеркнул пятый президент Украины.

"Правительство, которое четко заявляет об отсутствии верховенства права в стране. Правительство, которое инициирует незаконные, неконституционные, внесудебные санкции против граждан Украины. И лично министры правительства и премьер-министр лгут и ставят эти подписи", - подчеркнул он.

"Правительство, которое войдет в историю как правительство кэшбэков, правительство "е-баков", правительство других слов, которые украинцы не должны употреблять. Это правительство популистов, грабящих Вооруженные Силы Украины. И в данном случае я лишь хочу задать вопрос - а почему?" - подчеркнул Порошенко.

"Для того чтобы поддержать наше требование об отставке этого правительства, вы, уважаемые коллеги, вы, чиновники, прежде чем подать заявление об отставке, и вы, Офис Президента, ждали 8 месяцев. Разве по "Миндичгейту" вам не было понятно с самого начала? Разве после того, как Верховную Раду изнасиловали и заставили голосовать за атаку на независимую антикоррупционную инфраструктуру? За решения, из-за которых мы вступили в жесткую конфронтацию с партнерами", - отметил пятый президент Украины.

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Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Свириденко.

Что этому предшествовало?

Как отмечалось, премьер-министр Юлия Свириденко уйдет с поста из-за изменения политической стратегии Украины.

По словам Железняка, Свириденко, вероятно, будет назначена послом в США, на должность премьера рассматриваются 4 кандидата.

Василенко-Смаглюк сообщает, что "Слуга народа" 14 июля обсудит кадровые вопросы. Кандидаты на пост премьера - Корецкий, Шмыгаль и Федоров.

По данным источников Цензор.НЕТ, глава "Нафтогаза" Корецкий на 90% согласован на пост главы нового Кабмина.

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