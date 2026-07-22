Бригадам ЗСУ передали партію дронів та техніки на 28 млн грн. ФОТО

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко передав захисникам із 15 підрозділів Сила оборони партію дронів та техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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Подробиці

Він зауважив, що російські війська щодня обстрілюють шахедами, ракетами і КАБами українські міста.

Так, захисникам передали на передову 200 дронів "Блискавка", 250 FPV 15″ виробництва компанії "Вирій", 17 БПЛА DJI Mavic, 66 генераторів, 83 зарядних станції, понад сотню Старлінків міні, квадроцикл та електробайки, а також оргтехніку та 85 детекторів дронів "Аспірин" – загалом на суму близько 28 млн грн.

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"20 млн грн із них ми заплатили лише за дрони "Вирій" — так ми демонструємо нашу підтримку одному з найкращих виробників оборонної промисловості в Україні. Ми закуповуємо ці дрони не перший рік і завжди чуємо від військових лише схвальні відгуки. Окрім двох із половиною сотень FPV "Вирій" на оптоволокні, для 14 бригад передаємо і понад дві сотні "Блискавок". Це ударні дрони, яких смертельно боїться ворог, бо вони долітають за межі сірої зони на відстань до 80 км", - зазначив Порошенко.

Також передали електробайки воїнам 103-ї бригади.

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