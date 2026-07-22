Бригадам ВСУ передали партию дронов и техники на сумму 28 млн грн. ФОТО
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал защитникам из 15 подразделений "Силы обороны" партию дронов и техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.
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Он отметил, что российские войска ежедневно обстреливают украинские города "шахедами", ракетами и КАБами.
Так, защитникам передали на передовую 200 дронов "Блискавка", 250 FPV 15″ производства компании "Вирій", 17 БПЛА DJI Mavic, 66 генераторов, 83 зарядные станции, более сотни "Старлинков мини", квадроцикл и электробайки, а также оргтехнику и 85 детекторов дронов "Аспирин" - в общей сложности на сумму около 28 млн грн.
"20 млн грн из них мы заплатили только за дроны "Вирій" - так мы демонстрируем нашу поддержку одному из лучших производителей оборонной промышленности в Украине. Мы закупаем эти дроны не первый год и всегда слышим от военных только положительные отзывы. Помимо двух с половиной сотен FPV "Вирій" на оптоволокне, для 14 бригад передаем и более двух сотен "Блискавок". Это ударные дроны, которых смертельно боится враг, потому что они долетают за пределы серой зоны на расстояние до 80 км", - отметил Порошенко.
Также воинам 103-й бригады передали электробайки.
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