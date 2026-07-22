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Новости Фото Помощь ВСУ от Порошенко
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Бригадам ВСУ передали партию дронов и техники на сумму 28 млн грн. ФОТО

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал защитникам из 15 подразделений "Силы обороны" партию дронов и техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политической силы.

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Подробности

Он отметил, что российские войска ежедневно обстреливают украинские города "шахедами", ракетами и КАБами.

Так, защитникам передали на передовую 200 дронов "Блискавка", 250 FPV 15″ производства компании "Вирій", 17 БПЛА DJI Mavic, 66 генераторов, 83 зарядные станции, более сотни "Старлинков мини", квадроцикл и электробайки, а также оргтехнику и 85 детекторов дронов "Аспирин" - в общей сложности на сумму около 28 млн грн.

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"20 млн грн из них мы заплатили только за дроны "Вирій" - так мы демонстрируем нашу поддержку одному из лучших производителей оборонной промышленности в Украине. Мы закупаем эти дроны не первый год и всегда слышим от военных только положительные отзывы. Помимо двух с половиной сотен FPV "Вирій" на оптоволокне, для 14 бригад передаем и более двух сотен "Блискавок". Это ударные дроны, которых смертельно боится враг, потому что они долетают за пределы серой зоны на расстояние до 80 км", - отметил Порошенко.

Также воинам 103-й бригады передали электробайки.

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Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ
Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ
Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ
Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ
Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ
Партию дронов и техники на сумму 28 млн грн Порошенко передал ВСУ

Автор: 

помощь (8444) Порошенко Петр (19309)
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Топ комментарии
+10
Дякуємо!
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22.07.2026 11:18 Ответить
+8
Хто рахував скільки зе передав хоч чогось?
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22.07.2026 11:19 Ответить
+7
Зе - загундосив відосики.
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22.07.2026 11:20 Ответить

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