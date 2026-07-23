Незаконные санкции будут отменены: адвокаты Порошенко обращаются в Большую палату Верховного Суда, ЕСПЧ и Комитет ООН по правам человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение коллегии судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда по иску Петра Порошенко о незаконных санкциях было принято под давлением — об этом во время брифинга заявили адвокаты пятого президента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении адвокатов, сделанном во время брифинга. Они сообщили, что обжалуют это решение в Большой палате Верховного Суда, а также в ЕСПЧ и Комитете ООН по правам человека.

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Судебное решение и позиции судей

Как стало известно, двое судей — председательствующая Радишевская и экс-председатель КАС Смокович — в своих особых мнениях заявили, что представители власти не предоставили оснований для введения санкций против Порошенко, поэтому санкции должны быть отменены. Трое других судей, вставших на сторону власти, — Кашпор, Мацедонская и Мельник-Томенко. По словам адвокатов, сценаристом этого решения с самого начала был Андрей Портнов.

Адвокаты отметили, что мотивировочная часть решения об отказе отменить санкции частично засекречена, хотя в ней нет ничего, что не было обнародовано ранее: санкции ввели на основании письма за подписью председателя Госфинмониторинга Пронина, а сама фабула "обвинений" Порошенко скопирована из публикации издания, подконтрольного Портнову. Текст решения ВС уже направлен международным партнерам Украины, которые внимательно следят за этим делом, говорят адвокаты.

"Вы видите статью в издании "Закон и бизнес", стиль очень легко узнать, это писал Андрей Портнов, в то время ещё живой и очень активный. Он предвидел, что СНБО введёт санкции против Порошенко именно за то, за что их через месяц предложил ввести Пронин", — говорит Новиков.

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Аргументы защиты и последующие заявления

Он также отметил, что часть членов СНБО, участвовавших в том заседании, сейчас уже уволены с высоких постов, находятся под следствием или фигурируют в коррупционных скандалах.

"Кто-то из журналистов спросил, не считаем ли мы, что Порошенко получил бумерангом за то, что он придумал закон Украины о санкциях. Вот настоящий бумеранг — это бумеранг Зеленского. И эти люди, указанные в официальном протоколе как члены СНБО, которые принимали решение о введении санкций против Порошенко: Галущенко сейчас находится под подозрением, Ермак — под подозрением, носит браслет, лишился должности, Клименко лишился должности, Сырский, Свириденко, Стефанишина – все они так или иначе уже не работают на тех должностях, на которых принимали участие в этом позорном для такого учреждения, как СНБО, заседании", – говорит адвокат.

Как отметил адвокат Игорь Головань, санкции против Порошенко за якобы подготовку Харьковских соглашений вообще являются абсурдом, поскольку он во время принятия этих соглашений не занимал никакой государственной должности. Более того, Харьковские соглашения до сих пор действуют в Украине, говорит Головань. "Если мы сейчас откроем на сайте Верховной Рады страницу, где размещены эти Харьковские соглашения, которые официально называются "соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины", мы видим, что статус этого документа остается действующим на данный момент, сегодня. И даже если отбросить тот факт, что Порошенко не был ни инициатором, ни участником заключения этого соглашения, мы видим, что украинский парламент до сих пор считает это соглашение действующим. Это полный абсурд", — говорит Головань.

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Адвокаты Порошенко настаивают: рассмотрение дела в Большой Палате Верховного Суда должно проходить в открытом режиме, чтобы общество убедилось в полном произволе власти.

"Мы надеемся, что на национальном уровне, на уровне Верховного Суда Украины, в апелляции, которую рассмотрит Большая палата, нам удастся доказать, что указы такого рода, которые подписывает президент, не имеют права на существование. Мы надеемся услышать такие ответы от Верховного Суда здесь, в Украине, в Киеве", – говорит Новиков.

"Европейские институты, Европарламент, Совет Европы четко указали, что отсутствие или наличие прогресса будут определяющими в вопросе о евроинтеграции Украины. И даже если мы не услышим законных ответов, обоснованных ответов на этот вопрос от Верховного Суда, мы обязательно услышим их от европейских органов", – сказал Новиков.

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