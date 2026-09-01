Маєтки, бізнес родини з РФ та спецоперація "Феміда": що відомо про обшуки у голови Касаційного адмінсуду ВС Дашутіна. ФОТО

Керівник Касаційного адмінсуду у складі ВС Ігор Дашутін став фігурантом спецоперації НАБУ та САП "Феміда" - у нього відбулися обшуки. Суддю пов'язують зі скандалом щодо можливого втручання ексколишньої заступниці керівника ОП Ірини Мудрої у роботу судової гілки влади. Варто зазначити, що посадовець і раніше опинявся у центрі уваги розслідувачів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

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Обшуки НАБУ та зв'язок зі справою "Феміда": в чому підозрюють Дашутіна?

У жовтні 2024 року проєкт Bihus.Info повідомив, що Дашутін разом із дружиною Анною мешкає в елітному котеджному містечку під Києвом. Маєтки схожої площі без оздоблення коштують від 18,5 млн грн. Офіційно будинок у вересні 2023 року придбала теща судді Оксана Лящова.

У власній декларації посадовець вказував лише проживання у столичній квартирі площею 190 квадратних метрів, яка належить його матері. Водночас журналісти зафіксували, що Дашутін щодня їздив до котеджного містечка на авто Volkswagen Arteon, оформивши його в лізинг, а його дружина пересувалася на Audi Q8 2024 року випуску, придбаному матір'ю судді.

Фундація DEJURE подавала скаргу до Вищої ради правосуддя, однак ВРП відмовилася відкривати справу, пославшись на незавершений моніторинг способу життя від НАЗК.

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Скандальні рішення Дашутіна

Дашутін неодноразово був причетний до рішень, які викликали обурення громадськості та правозахисників. У складі колегії суддів ВС він дав повторний шанс стати суддею кандидатці Ганні Жук, яка до 2017 року поширювала у соцмережах антиукраїнські дописи та глузувала з Революції Гідності.

Окрім того, Дашутін був доповідачем у справі № 990/406/24, де суд визнав інформацію з декларацій родинних зв'язків та доброчесності суддів конфіденційною. Також громадські організації відзначали його причетність до рішення, яке засекретило дані про нагородження зброєю від Міністерства оборони України. За це суддя отримав від Фундації DEJURE антипремію "НЕ.Честь тижня".

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Родинний бізнес із РФ: постачання обладнання для російського ВПК

Як повідомляє "Суспільне", двоюрідний дядько судді - колишній народний депутат від "Партії регіонів" Григорій Дашутін - у 2023 році став фігурантом кримінального провадження. Його родинний концерн "Нікмас" після початку повномасштабного вторгнення продовжив постачати до РФ 95% виробленої продукції.

Підприємства родини експортували через фірми-прокладки компресорне обладнання для російського військово-промислового комплексу. Зокрема, деталі використовувалися для бойових залізничних ракетних комплексів 15П961 "Молодець" ракетних військ стратегічного призначення рф та бронепоїздів окупантів.

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У серпні 2026 року детективи НАБУ і САП провели обшуки у приміщеннях Дашутіна. Як стало відомо під час засідань у ВАКС у справі "Форест Гамп", прокурори зафіксували обговорення між ексзаступницею голови Офісу президента Іриною Мудрою та екснардепом Максимом Микитасем щодо можливого впливу на рішення Верховного Суду.