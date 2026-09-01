Имущество, бизнес семьи из РФ и спецоперация "Фемида": что известно об обысках у председателя Кассационного административного суда ВС Дашутина. ФОТО

Председатель Кассационного административного суда при Верховном суде Игорь Дашутин стал фигурантом спецоперации НАБУ и САП "Фемида" - у него были проведены обыски. Судью связывают со скандалом, связанным с возможным вмешательством бывшей заместительницы главы Администрации президента Ирины Мудрой в работу судебной ветви власти. Стоит отметить, что чиновник и ранее оказывался в центре внимания следователей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал.

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Обыски НАБУ и связь с делом "Фемида": в чем подозревают Дашутина?

В октябре 2024 года проект Bihus.Info сообщил, что Дашутин вместе с женой Анной проживает в элитном коттеджном поселке под Киевом. Недвижимость аналогичной площади без отделки стоит от 18,5 млн грн. Официально дом в сентябре 2023 года приобрела теща судьи Оксана Лящова.

В своей декларации чиновник указал лишь проживание в столичной квартире площадью 190 квадратных метров, принадлежащей его матери. В то же время журналисты зафиксировали, что Дашутин ежедневно ездил в коттеджный поселок на автомобиле Volkswagen Arteon, оформленном в лизинг, а его жена передвигалась на Audi Q8 2024 года выпуска, приобретенном матерью судьи.

Фонд DEJURE подавал жалобу в Высший совет правосудия, однако ВСП отказался возбуждать дело, сославшись на незавершенный мониторинг образа жизни со стороны НАЗК.

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Скандальные решения Дашутина

Дашутин неоднократно был причастен к решениям, вызвавшим возмущение общественности и правозащитников. В составе коллегии судей ВС он дал повторный шанс стать судьей кандидатке Анне Жук, которая до 2017 года распространяла в соцсетях антиукраинские посты и высмеивала Революцию Достоинства.

Кроме того, Дашутин был докладчиком по делу № 990/406/24, в котором суд признал конфиденциальной информацию из деклараций о семейных связях и добропорядочности судей. Также общественные организации отмечали его причастность к решению, которое засекретило данные о награждении оружием от Министерства обороны Украины. За это судья получил от Фонда DEJURE антипремию "НЕ.Честь недели".

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Семейный бизнес из РФ: поставки оборудования для российского ВПК

Как сообщает "Суспільне", двоюродный дядя судьи - бывший народный депутат от "Партии регионов" Григорий Дашутин - в 2023 году стал фигурантом уголовного производства. Его семейный концерн "Никмас" после начала полномасштабного вторжения продолжил поставлять в РФ 95% производимой продукции.

Предприятия семьи экспортировали через фирмы-прокладки компрессорное оборудование для российского военно-промышленного комплекса. В частности, детали использовались для боевых железнодорожных ракетных комплексов 15П961 "Молодец" ракетных войск стратегического назначения РФ и бронепоездов оккупантов.

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В августе 2026 года детективы НАБУ и САП провели обыски в помещениях Дашутина. Как стало известно в ходе заседаний в ВАКС по делу "Форест Гамп", прокуроры зафиксировали обсуждение между экс-заместительницей главы Офиса президента Ириной Мудрой и экс-нардепом Максимом Микитасом относительно возможного влияния на решение Верховного Суда.