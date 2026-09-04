Адвокат Порошенка готує звернення до ВРП через можливий вплив на суддів у справі про санкції

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що готує звернення до Вищої ради правосуддя через інформацію про можливий вплив на суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Новіков сказав в ефірі 5 каналу.

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За словами адвоката, йдеться, зокрема, про можливий контакт заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої з головою Касаційного адміністративного суду Ігорем Дашутіним.

Новіков пов’язує цю ситуацію з розглядом позову Порошенка про скасування санкцій, запроваджених проти нього указом президента Володимира Зеленського.

Адвокат зазначив, що інформація про можливу розмову Мудрої та Дашутіна стала відомою після оприлюднення матеріалів під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Голова суду не входив до колегії у справі Порошенка

Водночас Дашутін безпосередньо не входив до колегії суддів, яка розглядала позов Порошенка. За словами Новікова, він очолює Касаційний адміністративний суд та здійснює адміністративні функції, тому захист вважає необхідним перевірити можливі обставини впливу.

Чому перенесли оголошення рішення

Окремо Новіков звернув увагу на перенесення оголошення рішення у справі. Він стверджує, що спочатку суд планував оголосити рішення 3 квітня, однак напередодні засідання скасували через відсутність однієї із суддів – Ольги Кашпур.

Водночас, за словами Новікова, у системі розподілу справ на 3 квітня Кашпур значилася як суддя, якій розподіляли нові справи. На його думку, ці обставини потребують окремої перевірки.

За словами адвоката, заяву Кашпур на відпустку мав погодити саме голова КАС ВС. Водночас, як стверджує Новіков, у системі розподілу справ на 3 квітня Кашпур фігурувала як суддя, якій розподіляли нові справи. На його думку, це потребує окремої перевірки.

Новіков також заявив, що через перенесення засідання остаточне рішення у справі було оголошене лише наприкінці червня. Він вважає, що така перерва могла створити можливості для впливу на суд.

Рішення у справі щодо санкцій Порошенка колегія ухвалила з перевагою в один голос – троє суддів підтримали позицію влади, двоє висловили окремі думки на користь задоволення позову Порошенка та скасування санкцій.

Захист хоче перевірки дій адміністративного керівництва суду

На думку Новікова, саме тому дії адміністративного керівника суду мають бути предметом перевірки не лише НАБУ та ТСК, а й Вищої ради правосуддя.

"Ми цю інформацію зараз готуємо для звернення, щоб вони висловилися на цю тему", – заявив адвокат.

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