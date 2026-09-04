NAUDI заявила о критических рисках при закупке оптоволоконных FPV-дронов на десятки миллиардов гривен

Индустрия дронов

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) призвала Министерство обороны и Агентство оборонных закупок пересмотреть технические требования и ввести обязательный контроль качества в ходе масштабной закупки FPV-дронов на оптоволокне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Ассоциации предупреждают: в нынешних условиях в армию могут попасть самые дешевые, но непригодные для боевого применения системы.

Речь идет о закупке сотен тысяч FPV-дронов-камикадзе на оптоволокне. По данным NAUDI, их общая стоимость может составить несколько десятков миллиардов гривен.

В NAUDI подчеркивают, что главными критериями при закупке вооружения должны быть его качество, надежность и безопасность для военнослужащих. По информации Ассоциации, военные уже сталкиваются с дронами, которые не выполняют заявленных функций, требуют доработки непосредственно на передовой или могут представлять угрозу для личного состава.

Одной из ключевых проблем NAUDI называет качество катушек с оптоволокном. В условиях действия вражеских средств РЭБ именно целостность оптического кабеля обеспечивает стабильную связь оператора с дроном. По данным Ассоциации, в некоторых моделях, которые уже используют военные, доля случаев разрыва низкокачественного оптоволокна превышает 50%.

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В то же время, как утверждает NAUDI, технические требования к закупке не определяют ряд критически важных параметров оптоволокна — в частности, толщину кабеля, разрывную нагрузку и коэффициент затухания сигнала. Не установлены также некоторые базовые летные характеристики, среди которых рабочая высота, скорость и взлетная масса дрона.

Отдельно Ассоциация обратила внимание на процедуру приемки продукции. По утверждению NAUDI, во время онлайн-совещания участников рынка с АОЗ на вопрос, какие именно характеристики дронов будут проверяться при приемке, представители Агентства ответили: "Никакие".

По мнению NAUDI, ориентация исключительно на самую низкую цену при отсутствии регламентированной проверки качества создает риск поставки дешевой продукции, непригодной для выполнения боевых задач.

В то же время в Ассоциации отмечают, что это первый опыт проведения закупки такого масштаба, и рассчитывают, что недостатки технических требований могут быть устранены по результатам консультаций с производителями и другими участниками рынка.

"Главным критерием эффективности должна быть не самая низкая цена изделия, а стоимость поражения цели", — подчеркнули в NAUDI.

В Ассоциации отмечают, что формальная экономия при закупке теряет смысл, если значительная часть более дешевых дронов будет выходить из строя из-за технических неисправностей еще до подлета к цели.

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