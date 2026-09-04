NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень

Індустрія дронів

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала Міністерство оборони та Агенцію оборонних закупівель переглянути технічні вимоги й запровадити обов’язковий контроль якості під час масштабної закупівлі FPV-дронів на оптоволокні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В Асоціації попереджають: за нинішніх умов до війська можуть потрапити найдешевші, але непридатні для бойового застосування системи.

Йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. За даними NAUDI, її загальна вартість може становити декілька десятків мільярдів гривень.

У NAUDI наголошують, що головними критеріями під час закупівлі озброєння мають бути його якість, надійність і безпека для військовослужбовців. За інформацією Асоціації, військові вже стикаються з дронами, які не виконують заявлених функцій, потребують доопрацювання безпосередньо на передовій або можуть становити загрозу для особового складу.

Однією з ключових проблем NAUDI називає якість котушок з оптоволокном. В умовах дії ворожих засобів РЕБ саме цілісність оптичного кабелю забезпечує стабільний зв’язок оператора з дроном. За даними Асоціації, у деяких моделях, які вже використовують військові, частка випадків розриву низькоякісного оптоволокна перевищує 50%.

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Водночас, як стверджує NAUDI, технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна — зокрема товщини кабелю, розривного навантаження та коефіцієнта загасання сигналу. Не встановлено також частини базових льотних характеристик, серед яких робоча висота, швидкість і злітна маса дрона.

Окремо Асоціація звернула увагу на процедуру приймання продукції. За твердженням NAUDI, під час онлайн-наради учасників ринку з АОЗ на запитання, які саме характеристики дронів перевірятимуть під час приймання, представники Агенції відповіли: "Ніякі".

На думку NAUDI, орієнтація винятково на найнижчу ціну за відсутності регламентованої перевірки якості створює ризик постачання дешевої продукції, непридатної для виконання бойових завдань.

Водночас в Асоціації зауважують, що це перший досвід проведення закупівлі такого масштабу, і розраховують, що недоліки технічних вимог можуть бути усунені за результатами консультацій із виробниками та іншими учасниками ринку.

"Головною оцінкою ефективності повинна бути не найнижча ціна виробу, а вартість ураження цілі", — наголосили в NAUDI.

В Асоціації зазначають, що формальна економія під час закупівлі втрачає сенс, якщо значна частина дешевших дронів виходитиме з ладу через технічні несправності ще до підльоту до цілі.

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