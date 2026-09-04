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NAUDI заявила про критичні ризики під час закупівлі оптоволоконних FPV-дронів на десятки мільярдів гривень

Індустрія дронів

Ризики під час закупівлі FPV дронів на оптоволокні

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) закликала Міністерство оборони та Агенцію оборонних закупівель переглянути технічні вимоги й запровадити обов’язковий контроль якості під час масштабної закупівлі FPV-дронів на оптоволокні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

В Асоціації попереджають: за нинішніх умов до війська можуть потрапити найдешевші, але непридатні для бойового застосування системи.

Йдеться про закупівлю сотень тисяч FPV-дронів-камікадзе на оптоволокні. За даними NAUDI, її загальна вартість може становити декілька десятків мільярдів гривень.

У NAUDI наголошують, що головними критеріями під час закупівлі озброєння мають бути його якість, надійність і безпека для військовослужбовців. За інформацією Асоціації, військові вже стикаються з дронами, які не виконують заявлених функцій, потребують доопрацювання безпосередньо на передовій або можуть становити загрозу для особового складу.

Однією з ключових проблем NAUDI називає якість котушок з оптоволокном. В умовах дії ворожих засобів РЕБ саме цілісність оптичного кабелю забезпечує стабільний зв’язок оператора з дроном. За даними Асоціації, у деяких моделях, які вже використовують військові, частка випадків розриву низькоякісного оптоволокна перевищує 50%.

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Водночас, як стверджує NAUDI, технічні вимоги до закупівлі не визначають низки критично важливих параметрів оптоволокна — зокрема товщини кабелю, розривного навантаження та коефіцієнта загасання сигналу. Не встановлено також частини базових льотних характеристик, серед яких робоча висота, швидкість і злітна маса дрона.

Окремо Асоціація звернула увагу на процедуру приймання продукції. За твердженням NAUDI, під час онлайн-наради учасників ринку з АОЗ на запитання, які саме характеристики дронів перевірятимуть під час приймання, представники Агенції відповіли: "Ніякі".

На думку NAUDI, орієнтація винятково на найнижчу ціну за відсутності регламентованої перевірки якості створює ризик постачання дешевої продукції, непридатної для виконання бойових завдань.

Водночас в Асоціації зауважують, що це перший досвід проведення закупівлі такого масштабу, і розраховують, що недоліки технічних вимог можуть бути усунені за результатами консультацій із виробниками та іншими учасниками ринку.

"Головною оцінкою ефективності повинна бути не найнижча ціна виробу, а вартість ураження цілі", — наголосили в NAUDI.

В Асоціації зазначають, що формальна економія під час закупівлі втрачає сенс, якщо значна частина дешевших дронів виходитиме з ладу через технічні несправності ще до підльоту до цілі.

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Автор: 

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