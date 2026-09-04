На оккупированной Донетчине школьникам провели "антитеррористический диктант" и рассказали о наказании за репосты в соцсетях

Во временно оккупированной Донецкой области россияне провели для около 500 школьников так называемый "антитеррористический диктант". Подросткам разъясняли нормы российского Уголовного кодекса, рассказывали об уголовной ответственности с 14 лет и о возможном наказании за репосты в социальных сетях.

Об этом сообщил Центр изучения оккупации, передает Цензор.НЕТ.

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Мероприятие прошло 3 сентября в 17 школах Донецка, Мариуполя, Макеевки и Волновахи. В нем приняли участие ученики 8–11 классов.

Диктант из 15 вопросов организовали в рамках российского национального проекта "Молодежь и дети". Задания касались базовых понятий, уголовной ответственности, а также роли государства и граждан в так называемом "противодействии терроризму".

Отдельно школьников спрашивали об ответственности за распространение запрещенного контента в соцсетях. Подросткам напомнили, что по российскому законодательству ответственность за отдельные преступления, которые РФ квалифицирует как "террористические", может наступать уже с 14 лет.

В Центре изучения оккупации отмечают, что такой формат отличается от привычных российских пропагандистских занятий вроде "Разговоров о важном". Детям не только навязывают российскую трактовку событий, но и демонстрируют, за какое поведение, в частности в информационном пространстве, им может грозить уголовное преследование.

По данным Центра, в школах на оккупированных территориях также проводятся занятия для кадетов по действиям в случае угрозы террористического акта и чрезвычайных ситуаций. По мнению исследователей, в сочетании с постоянным напоминанием об уголовной ответственности тема "безопасности" становится одним из системных элементов российской работы со школьниками на оккупированных территориях.

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