Оккупанты привлекли более 500 первоклассников на Донетчине к российскому пропагандистскому движению
Во временно оккупированной Донецкой области россияне массово вовлекают первоклассников в пропагандистскую программу "Орлята России", связанную с кремлевским молодежным движением "Движение первых". Только 1 сентября, по данным оккупационных властей, в программу вовлекли более 500 детей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пропагандистские ресурсы оккупантов.
"Посвящения" провели почти в 30 школах
Центральную церемонию организовали в школе №22 временно оккупированного Харцызска. Первоклассников принимали в "Орлята" при участии представителей оккупационного отделения "Движения первых".
Аналогичные мероприятия прошли почти в 30 школах на захваченной Россией территории Донецкой области. В частности, детей привлекали к программе в Донецке, Мариуполе, Новоазовске, Макеевке, Чистяковом, Енакиево, Снежном, Докучаевске и Волновахе.
Оккупационная сторона утверждает, что такими мероприятиями охватили все подконтрольные ей громады региона.
Над первоклассниками возьмут "шефство"
По словам руководительницы оккупационного отделения "Движения первых" Александры Кульгиной, над привлеченными к программе детьми в дальнейшем возьмут "шефство" активисты и наставники организации.
Таким образом, российские оккупанты начинают вовлекать украинских детей в свои идеологические программы уже с первого класса.
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