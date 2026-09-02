Окупанти залучили понад 500 першокласників на Донеччині до російського пропагандистського руху

На тимчасово окупованій Донеччині росіяни масово залучають першокласників до пропагандистської програми "Орлята России", пов’язаної з кремлівським молодіжним рухом "Движение первых". Лише 1 вересня, за даними окупаційної сторони, до неї долучили понад 500 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть пропагандистські ресурси окупантів.

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"Посвяти" провели майже у 30 школах

Центральну церемонію організували у школі №22 тимчасово окупованого Харцизька. Першокласників приймали до "Орлят" за участю представників окупаційного осередку "Движения первых".

Аналогічні заходи відбулися майже у 30 школах на захопленій Росією території Донеччини. Зокрема, дітей залучали до програми у Донецьку, Маріуполі, Новоазовську, Макіївці, Чистяковому, Єнакієвому, Сніжному, Докучаєвську та Волновасі.

Окупаційна сторона стверджує, що такими заходами охопили всі підконтрольні їй громади регіону.

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Над першокласниками візьмуть "шефство"

За словами керівниці окупаційного осередку "Движения первых" Олександри Кульгіної, над залученими до програми дітьми надалі візьмуть "шефство" активісти та наставники організації.

Таким чином російські окупанти починають залучати українських дітей до власних ідеологічних програм уже з першого класу.

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