Росіяни відправили школярів з окупованих Сіверськодонецька та Лисичанська працювати у медбригадах РФ, - ОВА
Росіяни відправили школярів із тимчасово окупованих Сіверськодонецька та Лисичанська до Пермі, де їх залучили до роботи у складі мобільних медичних бригад. За даними Луганської ОВА, у такий спосіб у РФ намагаються компенсувати нестачу працівників під час сезону літніх відпусток.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.
Школярів залучили до мобільних медичних бригад
За словами Харченка, проблема з персоналом під час літніх відпусток виникла, зокрема, у російських медичних закладах. Для її вирішення туди почали направляти школярів із тимчасово окупованої Луганщини.
"На РФ вирішили кадрове питання, яке виникає під час періоду літніх відпусток. Зокрема, у медичних закладах. Туди відправляють школярів із так званої "ЛНР". Так, учнів шкіл із Сіверськодонецька та Лисичанська спрямували до Пєрмі. Вони входили до складу мобільних медичних бригад", – повідомив очільник ОВА.
Він іронічно охарактеризував ситуацію: "Типова ситуація на Росії: викликав "швидку" – приїхав школяр".
У повідомленні не уточнюється, які саме обов’язки виконували школярі у складі медичних бригад та скільки неповнолітніх відправили до Росії.
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