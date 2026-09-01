Росіяни відправили школярів з окупованих Сіверськодонецька та Лисичанська працювати у медбригадах РФ, - ОВА

Росіяни відправили школярів із тимчасово окупованих Сіверськодонецька та Лисичанська до Пермі, де їх залучили до роботи у складі мобільних медичних бригад. За даними Луганської ОВА, у такий спосіб у РФ намагаються компенсувати нестачу працівників під час сезону літніх відпусток.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

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Школярів залучили до мобільних медичних бригад

За словами Харченка, проблема з персоналом під час літніх відпусток виникла, зокрема, у російських медичних закладах. Для її вирішення туди почали направляти школярів із тимчасово окупованої Луганщини.

"На РФ вирішили кадрове питання, яке виникає під час періоду літніх відпусток. Зокрема, у медичних закладах. Туди відправляють школярів із так званої "ЛНР". Так, учнів шкіл із Сіверськодонецька та Лисичанська спрямували до Пєрмі. Вони входили до складу мобільних медичних бригад", – повідомив очільник ОВА.

Він іронічно охарактеризував ситуацію: "Типова ситуація на Росії: викликав "швидку" – приїхав школяр".

У повідомленні не уточнюється, які саме обов’язки виконували школярі у складі медичних бригад та скільки неповнолітніх відправили до Росії.

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