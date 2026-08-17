Кремль вербує студентів з окупованих територій на війну проти України, обіцяючи "легкі гроші", – ЦПД

Росія використовує історію студента з тимчасово окупованого Донецька для вербування молоді на захоплених територіях до своєї армії. Пропаганда представляє військовий контракт як можливість отримувати "легкі гроші", соціальні гарантії та водночас продовжувати навчання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Центрі протидії дезінформації.

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Пропаганда просуває історію студента з Донецька

За даними ЦПД, російські пропагандистські ресурси поширюють історію хлопця з окупованого Донецька, який нібито одночасно навчається у виші та проходить військову службу за контрактом.

У таких матеріалах стверджується, що для студентів начебто передбачений спеціальний формат контракту. На цьому тлі молодих людей закликають вступати до російської армії та брати участь у війні проти України.

У ЦПД наголошують, що таким чином російська пропаганда намагається створити привабливий образ військової служби та приховати її реальні ризики.

"Подібні історії формують у молоді уявлення, що служба в армії РФ – це легкі гроші, статус та соціальні гарантії, романтизуючи війну", – зазначили у Центрі.

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У ЦПД пов’язують вербування з втратами армії РФ

За оцінкою Центру, Кремль намагається створити ілюзію, що участь у війні можна безпечно поєднувати з навчанням, водночас отримуючи фінансові та соціальні переваги.

У ЦПД вважають, що така інформаційна кампанія спрямована передусім на молодь на тимчасово окупованих територіях України.

"Такими нехитрими маніпуляціями Кремль намагається завербувати якомога більше молоді для компенсації величезних втрат у війні", – наголосили у Центрі.

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