"Движение первых" та "Юнармия": ГУР назвало причетних до мілітаризації дітей на ТОТ

ГУР МО України оприлюднило дані про десятьох фізичних та двох юридичних осіб, причетних до мілітаризації та індоктринації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Серед них керівники російського "Движения первых", "Юнармії" та представники окупаційних органів освіти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУР МО.

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ГУР МО України у розділі "Викрадачі дітей" порталу "War&Sanctions" публікує дані про десятьох фізичних та двох юридичних осіб, задіяних у мілітаризації та індоктринації українських дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Змагання "Зарніца 2.0"

На змаганнях "Зарніца 2.0", які відбулися на ТОТ України у травні 2026 року, путінське "Двіжєніє пєрвих" навчало дітей поводитися зі зброєю та вибухівкою, керувати дронами, а також поширювало серед неповнолітніх мілітаристську пропаганду.



Мета таких заходів — знищити в дітях українську ідентичність та підготувати їх до участі у злочинній війні проти власної країни.

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Серед оприлюднених осіб:

артур орлов — голова правління "Двіжєнія пєрвих";

— голова правління "Двіжєнія пєрвих"; алєксєй лаврєнтьєв, маріна цвєтінская, руял алієв, єкатєріна козирь та вікторія костроміна — регіональні "керівники" "Двіжєнія пєрвих" на ТОТ України. Під час змагань на ТОТ Запорізької області костроміна заявила, що набуті дітьми військові навички стануть для них "надійним фундаментом у житті";

— регіональні "керівники" "Двіжєнія пєрвих" на ТОТ України. Під час змагань на ТОТ Запорізької області костроміна заявила, що набуті дітьми військові навички стануть для них "надійним фундаментом у житті"; свєтлана бєспалова — так звана заступниця міністра освіти, науки і молоді російської окупаційної адміністрації у Криму. Із квітня 2022 року бере участь у реалізації освітньої та молодіжної політики держави-агресора на окупованому півострові, сприяє інтеграції місцевих закладів освіти до російського освітнього простору та впровадженню російських виховних і пропагандистських практик;

— так звана заступниця міністра освіти, науки і молоді російської окупаційної адміністрації у Криму. Із квітня 2022 року бере участь у реалізації освітньої та молодіжної політики держави-агресора на окупованому півострові, сприяє інтеграції місцевих закладів освіти до російського освітнього простору та впровадженню російських виховних і пропагандистських практик; нікіта поляков — начальник штабу регіонального відділення російської "Юнармії" на ТОТ Херсонської області. Регулярно організовує пропагандистські заходи для дітей із залученням учасників злочинної війни росії проти України та представників силових структур рф.

"Держава-агресор росія здійснює на ТОТ України насильницьку ідеологічну "перепрошивку" українських дітей та формує майбутнє поповнення армії заради реалізації агресивної неоімперської політики", - наголосили в ГУР.

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У відомстві додали, що ГУР документує методи, організаторів і виконавців злочинних дій на окупованих територіях України — на кожного й на кожну з них чекає невідворотна й справедлива відплата.