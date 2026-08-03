Понад 18 тисяч дітей на окупованій Донеччині залучили до російської пропаганди, - ЗМІ

Понад 18 тисяч дітей і підлітків на тимчасово окупованій території Донецької області вже залучили до російських пропагандистських проєктів у межах так званого "Року єдності народів Росії".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вільне радіо", про це заявив так званий "міністр молодіжної політики ДНР" Денис Шимановський.

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Пропаганда через "патріотичне виховання"

За словами представника окупаційної адміністрації, програма охоплює "патріотичні" заходи, акції пам'яті, проєкт наставництва "Старший брат", а також ініціативи за участю Російської православної церкви.

Окупанти стверджують, що такі заходи мають сприяти "збереженню традицій" і формуванню у дітей "відчуття зв'язку зі своєю країною".

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Планують розширювати пропагандистські проєкти

Шимановський також анонсував відкриття нових молодіжних центрів, проведення православного молодіжного форуму та запуск нових програм для молоді на окупованій території.

Раніше повідомлялося, що восени 2025 року російський військово-патріотичний центр "Воїн" організував для дітей з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей навчання з тактичної медицини, поводження зі зброєю та військово-спортивних дисциплін під виглядом "патріотичного виховання".

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