Готували дітей в окупованому Криму до служби в армії РФ: керівників організацій судитимуть за воєнні злочини, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівників організацій "Союз прикордонників Криму", військово-патріотичного клубу "Варяг" та однойменного центру морської підготовки.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, у квітні 2026 року їм повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Крім того, двом із них інкримінують виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Що відомо

Під виглядом військово-патріотичного виховання обвинувачені системно готували українських дітей в окупованому Криму до майбутньої служби у збройних силах держави-агресора.

Школярів навчали поводженню зі стрілецькою зброєю, тактиці ведення бою, військово-польовій підготовці, рятувальній та легководолазній справі. Для них проводили стрільби, тактичні навчання та військові ігри.

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До занять із дітьми залучали учасників так званої "СВО". Крім того, організатори агітували за вступ до російської армії під час виступів у прокремлівських медіа та брали участь у пропагандистських заходах.

Задокументовано щонайменше чотири випадки, коли випускники клубу "Варяг" після досягнення повноліття вступили до лав російської армії або почали працювати в окупаційних правоохоронних органах.

Фінансування

Повідомляється, що для розвитку цієї діяльності у 2023 році обвинувачені отримали майже 4,5 млн рублів так званого президентського гранту. Також їм передали земельну ділянку в Сімферополі, де облаштували навчально-тренувальний комплекс із початкової військової підготовки.

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"Через такі організації окупаційна влада залучає українських дітей до військового середовища, нав’язує їм російську ідентичність та формує сприйняття служби в армії РФ як норми", - наголошують в ОГП.

Обвинувачення

Так, дії обвинувачених кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них також інкримінують виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

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