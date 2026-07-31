Готували дітей в окупованому Криму до служби в армії РФ: керівників організацій судитимуть за воєнні злочини, - Офіс Генпрокурора
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівників організацій "Союз прикордонників Криму", військово-патріотичного клубу "Варяг" та однойменного центру морської підготовки.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у квітні 2026 року їм повідомили про підозру у воєнних злочинах, вчинених групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Крім того, двом із них інкримінують виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Що відомо
Під виглядом військово-патріотичного виховання обвинувачені системно готували українських дітей в окупованому Криму до майбутньої служби у збройних силах держави-агресора.
Школярів навчали поводженню зі стрілецькою зброєю, тактиці ведення бою, військово-польовій підготовці, рятувальній та легководолазній справі. Для них проводили стрільби, тактичні навчання та військові ігри.
До занять із дітьми залучали учасників так званої "СВО". Крім того, організатори агітували за вступ до російської армії під час виступів у прокремлівських медіа та брали участь у пропагандистських заходах.
Задокументовано щонайменше чотири випадки, коли випускники клубу "Варяг" після досягнення повноліття вступили до лав російської армії або почали працювати в окупаційних правоохоронних органах.
Фінансування
Повідомляється, що для розвитку цієї діяльності у 2023 році обвинувачені отримали майже 4,5 млн рублів так званого президентського гранту. Також їм передали земельну ділянку в Сімферополі, де облаштували навчально-тренувальний комплекс із початкової військової підготовки.
"Через такі організації окупаційна влада залучає українських дітей до військового середовища, нав’язує їм російську ідентичність та формує сприйняття служби в армії РФ як норми", - наголошують в ОГП.
Обвинувачення
Так, дії обвинувачених кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Двом із них також інкримінують виправдовування збройної агресії РФ (ч. 3 ст. 436-2 КК України).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль