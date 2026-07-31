Готовили детей в оккупированном Крыму к службе в армии РФ: руководителей организаций будут судить за военные преступления, - Офис генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении руководителей организаций "Союз пограничников Крыма", военно-патриотического клуба "Варяг" и одноименного центра морской подготовки.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, в апреле 2026 года им было сообщено о подозрении в военных преступлениях, совершенных группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Кроме того, двум из них инкриминируют оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Что известно

Под видом военно-патриотического воспитания обвиняемые систематически готовили украинских детей в оккупированном Крыму к будущей службе в вооруженных силах государства-агрессора.

Школьников обучали обращению со стрелковым оружием, тактике ведения боя, военно-полевой подготовке, спасательному делу и легкому подводному плаванию. Для них проводили стрельбы, тактические учения и военные игры.

Читайте: РФ через летние лагеря готовит детей на оккупированных территориях к службе в армии, - ЦНС

К занятиям с детьми привлекали участников так называемой "СВО". Кроме того, организаторы агитировали за вступление в российскую армию во время выступлений в прокремлевских СМИ и участвовали в пропагандистских мероприятиях.

Зафиксировано как минимум четыре случая, когда выпускники клуба "Варяг" после достижения совершеннолетия вступили в ряды российской армии или начали работать в оккупационных правоохранительных органах.

Финансирование

Сообщается, что для развития этой деятельности в 2023 году обвиняемые получили почти 4,5 млн рублей так называемого президентского гранта. Также им передали земельный участок в Симферополе, где обустроили учебно-тренировочный комплекс по начальной военной подготовке.

Читайте также: Оккупанты вывозят старшеклассников из Луганской области в город, где производят ударные дроны, - ОВА

"Через такие организации оккупационные власти вовлекают украинских детей в военную среду, навязывают им российскую идентичность и формируют восприятие службы в армии РФ как нормы", - отмечают в ОГП.

Обвинение

Так, действия обвиняемых квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Двоим из них также инкриминируют оправдание вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милитаризация Россией украинских детей является преступлением против человечности, - ОБСЕ