Более 18 тысяч детей на оккупированной Донетчине привлекли к российской пропаганде, - СМИ
Более 18 тысяч детей и подростков на временно оккупированной территории Донецкой области уже вовлечены в российские пропагандистские проекты в рамках так называемого "Года единства народов России".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободное радио", об этом заявил так называемый "министр молодежной политики ДНР" Денис Шимановский.
Пропаганда под видом "патриотического воспитания"
По словам представителя оккупационной администрации, программа включает "патриотические" мероприятия, акции памяти, наставнический проект "Старший брат", а также инициативы с участием Русской православной церкви.
Оккупанты утверждают, что такие мероприятия должны способствовать "сохранению традиций" и формированию у детей "чувства связи со своей страной".
Планируется расширять пропагандистские проекты
Шимановский также анонсировал открытие новых молодежных центров, проведение православного молодежного форума и запуск новых программ для молодежи на оккупированной территории.
Ранее сообщалось, что осенью 2025 года российский военно-патриотический центр "Воин" организовал для детей из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей обучение тактической медицине, обращению с оружием и военно-спортивным дисциплинам под видом "патриотического воспитания".
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