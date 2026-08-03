Более 18 тысяч детей на оккупированной Донетчине привлекли к российской пропаганде, - СМИ

Более 18 тысяч детей и подростков на временно оккупированной территории Донецкой области уже вовлечены в российские пропагандистские проекты в рамках так называемого "Года единства народов России".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Свободное радио", об этом заявил так называемый "министр молодежной политики ДНР" Денис Шимановский.

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Пропаганда под видом "патриотического воспитания"

По словам представителя оккупационной администрации, программа включает "патриотические" мероприятия, акции памяти, наставнический проект "Старший брат", а также инициативы с участием Русской православной церкви.

Оккупанты утверждают, что такие мероприятия должны способствовать "сохранению традиций" и формированию у детей "чувства связи со своей страной".

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Планируется расширять пропагандистские проекты

Шимановский также анонсировал открытие новых молодежных центров, проведение православного молодежного форума и запуск новых программ для молодежи на оккупированной территории.

Ранее сообщалось, что осенью 2025 года российский военно-патриотический центр "Воин" организовал для детей из временно оккупированных Донецкой и Луганской областей обучение тактической медицине, обращению с оружием и военно-спортивным дисциплинам под видом "патриотического воспитания".

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