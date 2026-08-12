На окупованій Луганщині школярам скоротять уроки іноземної мови заради російської пропаганди, - ОВА
У школах на тимчасово окупованій території Луганщини з 1 вересня учням п’ятих класів скоротять кількість годин іноземної мови. Вивільнений час окупанти віддадуть під предмет "Духовно-моральна культура РФ".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко.
За його словами, іноземну мову п’ятикласники вивчатимуть дві години на тиждень замість трьох. Натомість школярів зобов’яжуть відвідувати новий предмет, присвячений російській "духовно-моральній культурі".
"Замість цього їх змушуватимуть відвідувати предмет "Духовно-моральна культура РФ" і вислуховувати чергову порцію окупаційної пропаганди. Навіть школи росіяни поступово перетворили на політичний майданчик", – зазначив Харченко.
Окупанти переписують навчальні програми
Це не єдина зміна, яку російська окупаційна влада запроваджує у школах Луганщини з нового навчального року.
- Як повідомлялося раніше, з 1 вересня учням 5–7 класів рекомендують підручник "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія". У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей подають як частину історії Росії. Підручник також включили до федерального переліку російського міністерства просвіти.
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