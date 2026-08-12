На окупованій Луганщині школярам скоротять уроки іноземної мови заради російської пропаганди, - ОВА

У школах на тимчасово окупованій території Луганщини з 1 вересня учням п’ятих класів скоротять кількість годин іноземної мови. Вивільнений час окупанти віддадуть під предмет "Духовно-моральна культура РФ".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Луганської ОВА Олексій Харченко.

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За його словами, іноземну мову п’ятикласники вивчатимуть дві години на тиждень замість трьох. Натомість школярів зобов’яжуть відвідувати новий предмет, присвячений російській "духовно-моральній культурі".

"Замість цього їх змушуватимуть відвідувати предмет "Духовно-моральна культура РФ" і вислуховувати чергову порцію окупаційної пропаганди. Навіть школи росіяни поступово перетворили на політичний майданчик", – зазначив Харченко.

Окупанти переписують навчальні програми

Це не єдина зміна, яку російська окупаційна влада запроваджує у школах Луганщини з нового навчального року.

Як повідомлялося раніше, з 1 вересня учням 5–7 класів рекомендують підручник "Історія нашого краю. Донбас і Новоросія". У ньому історію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей подають як частину історії Росії. Підручник також включили до федерального переліку російського міністерства просвіти.

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