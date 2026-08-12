В школах на временно оккупированной территории Луганской области с 1 сентября для учеников пятых классов сократят количество часов иностранного языка. Освободившееся время оккупанты отдадут под предмет "Духовно-нравственная культура РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

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По его словам, иностранный язык пятиклассники будут изучать два часа в неделю вместо трех. Зато школьников обяжут посещать новый предмет, посвященный российской "духовно-нравственной культуре".

"Вместо этого их будут заставлять посещать предмет "Духовно-нравственная культура РФ" и выслушивать очередную порцию оккупационной пропаганды. Даже школы россияне постепенно превратили в политическую площадку", - отметил Харченко.

Оккупанты переписывают учебные программы

Это не единственное изменение, которое российские оккупационные власти вводят в школах Луганской области с нового учебного года.

Как сообщалось ранее, с 1 сентября ученикам 5–7 классов рекомендуют учебник "История нашего края. Донбасс и Новороссия". В нем историю Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей представляют как часть истории России. Учебник также включили в федеральный перечень российского министерства образования.

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