Культ "героической смерти": Россия в 2,5 раза увеличит военную подготовку школьников на оккупированных территориях

С 1 сентября 2026 года Россия в 2,5 раза увеличит объем начальной военной подготовки школьников и распространит новую программу на временно оккупированные территории Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Восточная правозащитная группа.

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Согласно новым правилам, в школах РФ для учащихся 6–11 классов военная подготовка в рамках предмета "Основы безопасности и защиты Родины" будет занимать уже 50% учебного времени вместо нынешних 20%.

Обновленная программа предусматривает изучение беспилотных летательных аппаратов, прохождение учебных военных сборов и будет внедрена не только в российских школах, но и в учебных заведениях на временно оккупированных территориях Украины.

Параллельно оккупационная администрация Донецкой области утвердила десятилетний план военно-патриотического воспитания до 2036 года. Он предусматривает подготовку населения по военно-учетным специальностям, обучение молодежи допризывного и призывного возраста использованию беспилотников, а также инженерную подготовку.

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Во временно оккупированной Херсонской области учащихся профессионально-технических учебных заведений будут обучать управлению, обслуживанию и ремонту БПЛА. В то же время в Луганской области оккупационные власти расширяют сеть кадетских, молодежных, партийных и псевдоволонтерских структур, через которые внедряют российскую систему так называемого "патриотического воспитания".

В "Восточной правозащитной группе" отмечают, что ставка Кремля на детей и молодежь преследует вполне прагматическую цель — сформировать будущий мобилизационный резерв. По словам правозащитников, в условиях полного информационного контроля детям годами навязывают "культ войны, военной службы, "героической смерти" и безусловного служения государству", а одновременно обучают практическим военным навыкам, сокращающим время будущей подготовки к службе.

Правозащитники обращают внимание, что в эту систему все активнее вовлекают не только мальчиков, но и девочек, существенно расширяя потенциальный мобилизационный резерв России.

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